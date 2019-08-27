В минувшие выходные на курорте "Архыз" состоялся чемпионат России по даунхиллу (скоростной спуск на горном велосипеде). Нынешний год вообще оказался богатым в СКФО на подобного рода соревнования. Все дело в том, что горнолыжные комплексы Северного Кавказа перепрофилируют под всесезонный отдых, стараясь привлечь как можно больше туристов - как самих экстремалов, так и тех, кто любит посмотреть на состязания.

- Лето на "Архызе" выдалось спортивным. Курорт стал центром проведения крупнейших всероссийских соревнований в дисциплинах "кросс-кантри" и "даунхилл", - говорит генеральный директор госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев. - Мы уверены, что следом за профи к нам потянутся и любители велоспорта - все условия для активного отдыха созданы.

Соревнования проходили на "красной" трассе местного байк-парка, введенной в эксплуатацию летом прошлого года. Стартуя с высоты 2240 метров, велосипедисты преодолевают дистанцию в 2,7 километра с искусственными и естественными препятствиями, перепад высот при этом составляет 550 метров.

- Трасса "Архыза" ничуть не уступает европейским. Это один из немногих гоночных маршрутов России, на котором можно проводить состязания международного масштаба, - считает двукратный чемпион России по даунхиллу, член сборной РФ Виталий Хрипунов.

- В последний раз я был на "Архызе" пару лет назад и впечатлен появившейся за это время на курорте инфраструктурой, - вторит ему обладатель Кубка России по даунхиллу 2019 года Андрей Ушаков.

Специально к чемпионату страны на курорте сделали еще более техничную и сложную "черную" трассу протяженностью 500 метров. Кроме того, здесь есть и простые дистанции для начинающих. В общей же сложности протяженность всех трасс составляет около пяти километров.

- Мы и в дальнейшем планируем развивать байк-парк "Архыза" в соответствии с мировыми стандартами, чтобы привлекать профессиональных велосипедистов на спортивные сборы, а начинающих - для получения первого опыта в маунтинбайке, - добавил Хасан Тимижев.

- Сейчас в "Архызе" одна из лучших трасс для даунхилла, - подтвердил в беседе с корреспондентом "РГ" чемпион России 2018 года в данном виде Петр Винокуров. - Всего здесь три трассы помимо длинной "красной", на которой проходят гонки, есть еще менее протяженные и более простые - "синяя" и "зеленая". Также есть скилл-зона с разными элементами. В этом месте очень крутой рельеф, чистый лес и хороший грунт.

Несколько лет назад Петр катался на Эльбрусе, но на горе обустроенных трасс нет, поэтому туда едут фрирайдеры.

- Многие отправляются в Приэльбрусье специально, чтобы покататься на высокогорье. Там есть знаменитый спуск по каменной осыпи, прозванный Волчьи Врата, - продолжает Винокуров. - Такого рода спуски можно встретить только в этом месте. Но дикие склоны - только для опытных маунтинбайкеров. Для обучения делают байк-парки с трассами разного уровня сложности.

Именно такой байк-парк открыли в июле на чеченском курорте "Ведучи". Сейчас для любителей велоспорта здесь доступны две трассы - "зеленой" и "синей" категории сложности, их общая протяженность - свыше трех километров. "Зеленая" - более простая, она спланирована с небольшим перепадом высот и не имеет прыжковых секций, то есть подойдет для тех, кто только учится спускаться на велосипеде по горным склонам. Более сложная и протяженная "синяя" включает несколько трудных элементов, в том числе трамплины.

Велотреки и сопутствующая инфраструктура спланированы таким образом, чтобы каждый турист, независимо от опыта, мог попробовать свои силы в маунтинбайке. На курорте построена скилл-зона, где можно отработать трудные элементы, также работает велопрокат.

- Прошлым летом мы открыли байк-парк на курорте "Архыз" и зафиксировали резкий рост летнего турпотока более чем на треть, - отмечает Хасан Тимижев. - Теперь эстафету принимает "Ведучи". В дальнейшем мы хотим обустроить и здесь более сложные склоны, подходящие для проведения скоростных гонок и статусных соревнований. Также в планах организация веломарафона Ведучи - Кезеной-Ам, который соединит два популярных курорта Чеченской Республики.

- Даунхилл считается одним из самых зрелищных видов маунтинбайка. Крутые спуски, множество резких поворотов, неровности в виде ям, корней деревьев и камней - все это приходится преодолевать экстремалам. Курорт "Архыз" - настоящая находка для велолюбителей. Объект уникален, потому что расположен в условиях среднегорья. Здесь есть сложные технические участки и силовые подъемы. Трасса расположена компактно, поэтому, сделав дополнительные препятствия и спецучастки, ее можно будет использовать в разных гонках: для молодых спортсменов делать маршрут легче, для опытных гонщиков - усложнять его. У этого места огромный потенциал в маунтинбайке - считает главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Советы начинающим

Чемпион России по даунхиллу Петр Винокуров советует тем, кто только начинает осваивать горный велосипед, приобрести защитный "панцирь" и обезопасить не только локти и колени, но и спину, грудь и плечи. Также необходим специальный шлем-фулфейс, закрывающий подбородок, маска для защиты глаз и перчатки. В зависимости от производителя для новичка комплект будет стоить около 15 тысяч рублей. Профессионалу же только за один шлем приходится отдавать около 35 тысяч, а весь комплект обходится 85 тысяч.