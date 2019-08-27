На Северном Кавказе за последний год число предложений, связанных с удаленной занятостью, составило пять процентов от общего числа вакансий в округе. И этот показатель увеличивается с каждым годом. В основном такой формат работы инициируют компании федерального масштаба.

Компании приглашают на дистанционную работу операторов call-центров, специалистов по продажам, программистов, торговых представителей, дизайнеров, операторов службы поддержки пользователей, переводчиков и преподавателей. По данным hh.ru, в СКФО соискателей, готовых к удаленной занятости, - 13 процентов от общего числа разместивших резюме на сайте. Большая часть из них в возрасте от 26 до 35 лет. Диплом о высшем образовании имеют 75 процентов, а 60 процентов обладают опытом работы от шести лет.

Чаще всего удаленный формат рассматривают специалисты сферы информационных технологий (16 процентов), сферы продаж (10), маркетинга и рекламы (семь) и бухгалтерского учета (семь). Кроме того, в сервисе HRspace компании HeadHunter, который помогает работодателям закрывать вакансии дистанционно, зарегистрировано более 2,3 тысячи рекрутеров из 104 городов России.

- Удаленный формат работы с каждым годом набирает популярность. Сейчас этот новый для нашей страны тренд сильнее выражен в столице, чем в регионах. О том, что в ближайшее время появится большое количество таких вакансий, говорить рано, но рынок труда трансформируется и подстраивается под молодое поколение специалистов, - говорит директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова.

Безусловно, драйвером для Северного Кавказа является Ставропольский край, а точнее краевая столица. Так, с недавних пор здесь появились первые коворкинги - заведения, куда могут прийти те, кто работает удаленно или является фрилансером. Но есть ли будущее у коворкинга, который, не стоит забывать, тоже бизнес?

Фактически до недавнего времени стартапер или "удаленщик" в Ставрополе могли работать только дома. Мода на заведения, популярные в больших городах, в краевую столицу проникла в последний год. Первым коворкингом в истинном значении этого слова стало деловое пространство с говорящим названием "Кому какое дело". Оказавшись там в первый раз, понимаешь, чем руководствовались его создатели, когда так называли свое заведение. В большом помещении, заставленном старинной восстановленной мебелью, можно разместиться в одной из нескольких зон и, не отвлекаясь, заняться делом. Играет тихая и спокойная музыка. Разговаривают все вполголоса.

Основатель проекта Дмитрий Землянский рассказал, что в формате коворкинга заведение работает в дневное время по будням. По вечерам это лекторий, а в выходные дни - молодежное пространство, где проходят вечеринки и другие мероприятия. Первый час стоит 120 рублей, далее оплата поминутная. Можно забронировать сразу весь день, обойдется это в 500 рублей, или месяц - за четыре тысячи. Арендная плата при проведении мероприятий другая и зависит от формата события.

Как признается Андрей, открывать подобное заведение было рискованным делом из-за необычного формата и инертности жителей провинции. Причем риск не исчез и спустя год работы.

- Коворкинг - это ни в коем случае не подмена одного формата другим, это дополнение. Кому-то удобно работать дома, кому-то - снять офис. При этом любой человек в какой-то момент может прийти и воспользоваться нашей услугой. Здесь соответствующий интерьер, хороший вид из окна - оживленная улица и много зелени, - говорит Землянский.

Он считает, что востребованность коворкингов - это показатель экономической ситуации в городе. Чем больше подобных площадок, пользующихся популярностью, тем лучше развит малый бизнес. В качестве примера он приводит коворкинги в крупных городах, где не всегда находятся свободные места, так как люди бронируют их заранее.

- Будущее точно за таким форматом. Однако это не значит, что в Ставрополе он будет развиваться. Время покажет, насколько город готов к таким изменениям.

А для тех, кто не хочет платить за рабочее место, почти одновременно с деловым пространством "Кому какое дело" открылось молодежное - "Лофт". Расположено оно в городском Доме культуры и спорта (ДКиС) и, по сути, является его подразделением. Здесь предоставляют услуги бесплатно. В большом помещении лаконичная внутренняя отделка, много раритетных предметов в обстановке, но количество посадочных мест небольшое.

- "Лофт" возник благодаря региональной программе местных инициатив. Проект поддержали в администрации Ставрополя и ДКиС. Люди приходят к нам не просто поработать. Мы помогаем организовать различные мероприятия, образовательные семинары. В основном в "Лофт" приходит молодежь, но мы рады видеть людей всех возрастов, - говорит методист Людмила Грищенко.

Оказывает "Лофт" и коммерческие услуги. Есть здесь четыре переговорные комнаты разной вместимости, которые можно арендовать. Стоимость зависит от того, какое мероприятие планируется провести.

По мнению индивидуального предпринимателя Сергея Лоева, Ставрополю давно не хватало заведений такой направленности, в то время как его более крупные соседи - Ростов-на-Дону и Краснодар - давно обзавелись коворкингами.

- Я не сомневаюсь, у людей, которые занимаются данным направлением, получится выйти на окупаемость и удержаться на плаву. Коворкинг как один из вариантов совместного использования каких-то благ - мировая тенденция. Я, к примеру, занят в IT-индустрии. Представители этой сферы - основные пользователи коворкинга. Благодаря таким заведениям не нужно искать и оформлять в аренду офисное помещение, нести за него ответственность, общаться с арендодателем. Думаю, существует большая прослойка людей, которым нужен такой формат, хотя они сами того еще не понимают, но в скором времени они осознают его предпочтительность.

Справка "РГ"

Стоит различать понятия дистанционной, удаленной работы и фриланса. Так, фрилансер - это человек, который привлекается, как правило, на временный проект, работает в удобном ему режиме и должен предоставить результат к дате, согласованной с работодателем. Дистанционный сотрудник - зачастую штатный специалист, который физически находится вне офиса, но имеет определенный график и следует корпоративным правилам компании. Организации все чаще привлекают "удаленных" сотрудников, так как это позволяет оптимизировать расходы на аренду помещения для офиса и организацию рабочих мест. Кроме этого, такой формат позволяет привлечь к решению задач внешних специалистов, особенно в тех случаях, когда найти профессионала должного уровня на территории дислокации компании не представляется возможным.