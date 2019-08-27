У ингушской филармонии появится виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал будет создан на базе государственной филармонии Ингушетии.

Идея прозвучала на видеоконференции с участием заместителя министра культуры России Ольгой Яриловой. Цель - расширить аудиторию филармонии в интернете и привлечь в нее новых посетителей.

Кроме того, работа видеоканала культурного учреждения позволит ему накопить ценный архив, а также зарабатывать на трансляциях и записях. По словам замминистра, в республике также построят шесть новых Домов культуры.

Будущий год вообще станет знаковым для культурной жизни региона. Начнется строительство Русского музыкально-драматического театра, театрально-культурного комплекса и музея краеведения. Проектно-сметная документация на драмтеатр была недавно утверждена. Он украсит Магас. Здание будет четырехэтажным и величественным. Все три действующих в республике театра размещены в приспособленных или арендуемых помещениях.

Параллельно с созданием Русского драматического театра в республике будут строить большой театрально-культурный комплекс, в который переедут национальный ингушский театр и министерство культуры региона.