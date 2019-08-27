В Дагестане автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Республике Дагестан на автодороге "Хасавюрт-Тлох" сбили семилетнего ребенка. По информации пресс-службы МВД по Республике Дагестан, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Трагедия случилась утром 27 августа на первом километре автотрассы. На девочку, переходившую дорогу по "зебре" наехала LADA-217050. Управлял автомобилем 20-летний водитель.

Удар был такой силы, что от полученных травм, ребенок скончался в центральной городской больнице Хасавюрта.

В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель машины был тут же задержан и доставлен в отделение полиции.