В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека

ДТП произошло сегодня утром возле селения Чалда Гергебильского района. Водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.
Как сообщает пресс-служба МВД по Дагестану, по предварительной информации, ДТП могло произойти по причине отказа тормозной системы.
В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших двое детей - восьми и 15 лет.
Как информирует региональное МВД, для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия работает следственно-оперативная группа.
В МЧС республики рассказали "РГ", что для оказания экстренной помощи пострадавшим и их родственникам выехали психологи.