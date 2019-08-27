В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека

ДТП произошло сегодня утром возле селения Чалда Гергебильского района. Водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба МВД по Дагестану, по предварительной информации, ДТП могло произойти по причине отказа тормозной системы.

В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших двое детей - восьми и 15 лет.

Как информирует региональное МВД, для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия работает следственно-оперативная группа.

В МЧС республики рассказали "РГ", что для оказания экстренной помощи пострадавшим и их родственникам выехали психологи.