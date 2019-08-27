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27.08.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии при строительстве детской больницы украли 16,6 млн рублей

Текст: Александр Гавриленко

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 16,6 миллиона рублей при строительстве детской больницы на 200 коек в Назрани.

В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение двух миллиардов рублей

Как сообщили в прокуратуре Ингушетии, строительная компания не провела строительно-монтажные работы, которые были прописаны в госконтракте. Примечательно, что сначала было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура доказала незаконность такого решения и отменила его. МВД региона возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".

Если вина подозреваемых подтвердится, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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