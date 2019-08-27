В КБР начался поиск пропавших альпинистов из Москвы и Ялты

К горах Кабардино-Балкарии спасатели выдвинулись на поиски альпинистов, которые перестали выходить на связь. Об этом во вторник сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Информация о пропавших экстремалах поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 13.50. Сообщалось, что двое альпинистов из Москвы и Ялты не вышли на связь в установленное время. Спортсмены в это время находились в Черекском районе в ущелье Безенги на высоте 4100 метров.

- Для поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8, а также спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве двух человек, - говорится в сообщении ведомства.

Однако поиск с воздуха результатов не дал. Известно, что пропавшие экстремалы перед тем, как отправится в район горы Крумкол, регистрировались в альплагере "Безенги".