В республике началась подготовка к переписи и бонитировке лошадей карачаевской породы. Ветеринары и специалисты регионального минсельхоза планируют не только посчитать животных, но и оценить состояние их здоровья, а также выдать каждому коню паспорт, то есть племенную карточку.

Карачаевская порода была выведена на Кавказе. Эти лошади считаются самыми выносливыми. В отличие от других, на высоте свыше 2,5 тысячи метров у них не сворачивается кровь. Бонитировка проводится для определения племенной ценности. Оценивают происхождение и типичность животного, экстерьерные характеристики, работоспособность и качество потомства.

- Нам нужно знать точное число карачаевских лошадей. Это необходимо для присвоения местным конезаводам статуса племенных, - заявил начальник отдела животноводства и племенного дела минсельхоза КЧР Магомед Салпагаров.

Статус племенного хозяйства поможет коннозаводчикам получать субсидии из федерального бюджета. Кроме того, в республике есть и свои механизмы господдержки - на приобретение племенного молодняка предоставляется компенсация из расчета 80 процентов от суммы фактических затрат.

- Проведение переписи и составление племенных карточек позволит вывести на новый уровень работу по улучшению качеств карачаевских лошадей, - считает коннозаводчик Хасан Салпагаров.

По предварительным подсчетам, в Карачаево-Черкесии насчитывается около 19 тысяч этих животных. В республике есть два племенных конных завода и шесть племенных репродукторов, где содержится около четырех тысяч лошадей карачаевской породы.

Кони пользуются большой популярностью не только у местных жителей, но и за рубежом. Особенно много скакунов поставляется в Турцию. Например, приобретенный в республике жеребец Каракез принял участие в съемках турецкого сериала "Великолепный век".

В республике также проводятся выставки-аукционы. На одном из таких мероприятий было представлено около 60 лошадей. Приобрести хорошего жеребца карачаевской породы приехали гости из всех регионов Северного Кавказа и юга России, а также из Москвы и Белгорода. Коннозаводчики из Центральной России приобрели коня за 500 тысяч рублей. Еще один скакун ушел за 155 тысяч. Всего же было реализовано 15 животных.

Большое количество лошадей карачаевской породы служит в Российской армии. В станице Сторожевой на высоте более двух тысяч метров в 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригаде создан вьючно-транспортный взвод. В нем службу несут 56 лошадей постоянного состава и 24 - переменного.

Отметим, что, в отличие от других пород, карачаевские скакуны неприхотливы, на редкость работоспособны, отличаются высочайшей координацией движений, крепкой конституцией, устойчивостью к различным заболеваниям, выносливостью, а также интеллектом.

Они способны совершать длительные переходы в любое время суток - по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Крепкий копытный рог не снашивается даже там, где не выдерживают стальные подковы. Под вьюком карачаевские лошади ходят с незапамятных времен. Они поднимают груз весом 90-100 килограммов. В 1998 году в составе альпинистской экспедиции эти животные покорили Эльбрус.

В нынешнем году коннозаводчики Карачаево-Черкесии решили провести ДНК-дактилоскопию лошадей, которые разводились на территории Северного Кавказа более трех тысяч лет назад. Материал для научных опытов они собираются получить из изученных археологами древних курганов, которые расположены на Северном Кавказе и в Предкавказье. Именно здесь кочевники хоронили вождей или знаменитых воинов вместе с их верными четвероногими спутниками.

Полученные сведения позволят провести сравнительный анализ генетического профиля карачаевской породы лошадей и определить их родство со скакунами древних жителей гор и степей Кавказа - киммерийцев, скифов, аланов, сарматов и гуннов.

Кстати

Большой удар по карачаевской породе нанесла Великая Отечественная война. Много коней было направлено в строевые части, племенная работа нарушилась из-за оккупации, а затем депортации карачаевцев. Почти до середины 1960-х понятие "карачаевская лошадь" практически не встречалось в литературе по коневодству. Благодаря усилиям профессора Андрея Красникова оно вновь появилось в научных трудах (было упомянуто в докладе ученому совету ВНИИ коневодства 15 апреля 1963 года). Лишь в 2009 году было утверждено "Положение о Государственной племенной книге карачаевской породы лошадей".