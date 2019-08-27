В нескольких ингушских селах построят новые водоводы

В сельском поселении Инарки Ингушетии началось строительство нового водопровода.

Скоро аналогичные работы начнутся еще в нескольких селах республики. Сети прокладываются по федеральному проекту "Чистая вода". В течение ближайших пяти лет регион получит на эти цели свыше 860 миллионов рублей.

На нынешний год запланирована сумма в 28 миллионов. В Министерстве строительства России одобрен план мероприятий, которые должны реализовать на эти средства. Всего их пять. Подрядчики строительных работ определены по конкурсу.

По утвержденным проектам в приграничном селе Даттых будет построена новая насосная станция мощностью 55 кубических метров в сутки, резервуар и проложены водопроводные сети протяженностью более двух километров. Стоимость работ - более восьми с половиной миллионов рублей. Также новый водопровод взамен изношенного построят в сельском поселении Насыр-Корт, он будет короче предыдущего вдвое. Значительно улучшится водоснабжение и жителей села Инарки. А вот в Малгобекском районе планируется пробурить артезианскую скважину с большой мощностью по добыче воды.

В нацпроект "Экология" ("Чистая вода" является его подпроектом) вошла и столица Ингушетии. В Магасе пробурят и обустроят восемь артезианских скважин, потратив на это более семи миллионов рублей.

Пока строительство объектов началось лишь в Инарки, по другим населенным пунктам оформляется разрешения не выполнение работ. В любом случае по плану почти все новые водоводы должны сдать до конца года, за исключением магасовских.