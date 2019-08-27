В Калининградской области предстанет перед судом бывший главный инспектор регионального агентства по охране объектов животного мира и лесов. По версии следствия, женщина позволила вырубить здоровые дубы в природном парке Виштынецкий, признав их на бумаге больными. Ущерб составил 89,5 миллиона рублей.

В 2014 и 2015 годах обвиняемая согласовала результаты проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка площадью 10,2 гектара. Согласно акту, большая часть дубов на этой территории имела бактериальные заболевания и подлежала сплошной санитарной вырубке.

- Как полагает следствие, обвиняемая достоверно знала, что количество больных деревьев незначительно, что они не образуют очага заболевания. Эти действия носили умышленный характер и объяснялись личной заинтересованностью инспектора. Она желала предоставить арендатору возможность заготовить как можно больше ликвидной древесины, - поясняет старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

В результате с февраля по май 2015-го арендатор уничтожил на этом участке более 60 процентов насаждений. Под нож попали более 750 кубических метров ценного леса. Рубки обнаружили общественники. Активистов Общероссийского народного фронта в Калининградской области насторожили документы, в которых говорилось о массовом заражении деревьев бактериальной водянкой. Тема получила широкий общественный резонанс, и работы удалось приостановить.

- В июне 2015 года федеральные эксперты Центра мониторинга ОНФ по вопросам экологии и защиты леса совместно с региональным активом ОНФ выезжали в парк Виштынецкий, где на месте осмотрели место вырубки дубов, - рассказывает член калининградского штаба ОНФ Олег Иванов. - Уже тогда было понятно, что это не санитарная рубка с целью спасти лес от очага инфекции, а самая обычная коммерческая заготовка ценной породы древесины. История с "бактериальной водянкой" объясняется запретом заготовки леса в границах особо охраняемой природной территории. Спустя три года после этого происшествия правительство Калининградской области расторгло договор аренды с компанией, в интересах которой проводилась вырубка.