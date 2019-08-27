Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом

На последний день лета в Петербурге назначено проведение светского мероприятия европейского уровня. В Михайловском театре и Большом зале филармонии пройдет Дрезденский оперный бал. Все билеты на событие проданы, ожидается присутствие самых ярких музыкальных звезд и вип-персон.

Программа вечера предусматривает концерт оперных звезд в Михайловском театре - для гостей бала исполнят популярные арии Надя Михаэль, Альбина Шагимуратова, Стивен Гулд. После оперного гала гости пройдут по красной дорожке, расстеленной на площади Искусств, в Большой зал филармонии, где будут расставлены столики для торжественного ужина. Также здесь выступят с танцевальной программой дебютанты Дрезденского бала, музыкальное сопровождение вечера обеспечат Биг-Бэнд саксофониста Игоря Бутмана, камерный ансамбль Dresden Semper Strings, а также популярная в восьмидесятых годах поп-группа Dschinghis Khan. Праздничный вечер продлится до утра.В продаже находились билеты четырех категорий. Обладатели первой категории (109 500 рублей за билет) смогут присутствовать на особом приеме в гостинице "Астория", занять лучшие места в партере и бельэтаже Михайловского театра, а также в Большом зале филармонии. Стоимость остальных билетов колебалась от 82 500 до 18 250 рублей.

В связи с проведением Дрезенского бала будут внесены коррективы в транспортное движение в центре Санкт-Петербурга. Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает о перекрытии движения транспортных средств с 00.00 29 августа до 23.59 первого сентября по площади Искусств и Инженерной улице на участке от набережной канала Грибоедова до Итальянской улицы, дом 7. Также с 00.00 31 августа до 03.00 1 сентября запрещена остановка автотранспорта на площади Искусств и Инженерной улице на участке от площади Искусств до Садовой улицы.