Уборочная кампания в Северо-Западном федеральном округе набирает обороты. В отличие от регионов Сибири и Дальнего Востока, в СЗФО страда не сопровождается природными катаклизмами. Поэтому аграрии и местные власти могут уделить внимание актуальным для сезона уборки проблемам - повышению качества сельхозпродукции и созданию инфраструктуры по переработке урожая.

В Калининградской области общая посевная площадь в этом году составила 271,4 тысячи гектаров - на 10 процентов больше, чем в 2018-м. Из них предстоит убрать 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых и 43,7 тысячи гектаров технических культур. К концу первой недели августа аграрии выполнили порядка 30 процентов всех работ. Полностью убран рапс, на очереди пшеница и другие зерновые.

Прогноз для региона оптимистичен: предприниматели должны собрать по итогам текущей кампании 500 тысяч тонн зерновых культур. Этот рекорд советского периода за последние 30 лет повторится впервые. Отчасти повлияло, разумеется, увеличение посевных площадей, отчасти - рост урожайности.

К примеру, в Багратионовском городском округе один из аграриев убирает озимую пшеницу с урожайностью 79,2 центнера с гектара. В среднем по стране показатель составляет 35,5 центнера с гектара. Причем еще в прошлом году урожайность в этом хозяйстве была меньше текущей в несколько раз. Чтобы исправить ситуацию, предприятие наняло опытных агрономов, закупило семена у проверенных селекционных центров, провело качественную обработку и подкормку полей.

Сейчас многие калининградские аграрии заняты решением важной задачи: что делать с богатым урожаем? Багратионовская компания является участником сельскохозяйственного кооператива "Агрофарм". В этом году объединение получило бюджетный грант на покупку и монтаж зерносушильного комплекса.

Элеватор должен заработать на полную мощность в следующем году. По словам калининградского министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, услугами зерносушильного комплекса смогут воспользоваться не только члены кооператива, но и другие фермеры городского округа.

В целом по стране, по информации на 16 августа, аграрии намолотили 69,1 миллиона тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В федеральном Минсельхозе также отмечают высокое качество урожая 2019 года. Кондиционность яровых зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур достигает почти 97 процентов - на два процента выше уровня 2018-го.

Как отмечают в министерстве, одну из ключевых ролей сыграло использование семян, посевные качества которых соответствуют всем требованиям нормативно-технической документации. Однако множество проблем, актуальных для отечественного семеноводства, еще требуют решения. Так, регистрация нового сорта пока занимает длительное время. Исправить ситуацию может возврат к советской практике предрегистрационных испытаний. А проблему контрафактных семян планируется решать с помощью системы ФГИС "Семеноводство", которую сейчас разрабатывает Минсельхоз РФ.

Что касается погодных условий, в отдельных регионах СЗФО они, несмотря на отсутствие серьезных катаклизмов, не благоприятствуют растениеводству. Так, в Вологодском районе Вологодской области предприятия из-за высокого уровня влажности запускают несколько циклов сушки, тратя на это дополнительные средства и время. Особенно важно просушить зерно, которое будет использовано в следующую посевную кампанию. Так или иначе, ситуация в сельском хозяйстве района остается стабильной.

- Стартовал сложный этап кампании - уборка зерновых, - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. - Она уже началась у наших крупных предприятий. Сельскохозяйственным организациям предстоит убрать порядка 30 тысяч гектаров. Убрано уже более 10 процентов от общего объема. В целом мы рассчитываем на хороший урожай.

А в нескольких районах Новгородской области в августе ввели режим ЧС из-за сильных дождей. Впрочем, о потерях аграриев речи пока не идет - стихия затронула жилые дома, дороги и частные приусадебные участки.

Прямая речь

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства России:

- Призываю к полной мобилизации сил и средств на оставшихся площадях, чтобы не допустить потерь урожая. Кроме того, субъектам Федерации важно соблюдать дисциплину при предоставлении в Минсельхоз России оперативных данных. Министерство продолжает работу по совершенствованию мер государственной поддержки сельхозпроизводителей, в том числе исходя из инициатив регионов. Но планирование совместной работы и ее эффективность во многом зависят от дисциплины субъектов, в том числе от своевременности и точности отчетов.