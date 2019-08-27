Крупные частные электросетевые компании в России можно пересчитать по пальцам. Один из таких успешных проектов находится на территории Ленинградской области. Ленинградская областная электросетевая компания (ЛОЭСК) развивает сети региона, объединив в начале 2000-х годов почти два десятка разрозненных муниципальных предприятий. О том, чего удалось добиться за 15 лет, рассказал главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов.

- Андрей Юрьевич, почему в 2004 году было принято решение о консолидации разрозненных сетей в городах Ленобласти под эгидой одной компании?

- После распада СССР осталось множество электрических сетей, не относящихся к "большой энергетике". В Ленинградской области они находились на балансе муниципальных предприятий, занимавшихся предоставлением коммунальных услуг. К началу 2000-х годов данные сети были почти полностью изношены - на 85 процентов. Средств на их модернизацию не было. А в это время началось достаточно бурное развитие экономики, строительство нового жилья, резко вырос спрос на новые электрические мощности. Соответственно, возникла потребность в реновации сетей. Благодаря инициативе правительства Ленобласти, а именно на тот момент губернатора региона Валерия Сердюкова, было принято решение консолидировать муниципальные электрические сети путем их приватизации. В 2004 году была создана ЛОЭСК для бесперебойного электроснабжения действующих потребителей и подключения новых. Сначала сети компания получила в краткосрочную аренду, а затем их выкупила в открытом конкурсе. После инвентаризации сетей была запущена инвестиционная программа, направленная на модернизацию приобретенных компанией активов. За годы работы удалось снизить процент износа сетей до 60 процентов, и это серьезная величина, над уменьшением которой компания продолжает работать. В настоящее время ЛОЭСК выросла в одну из двух крупнейших электросетевых компаний на территории Ленобласти.

- Цифры это подтверждают?

- За 15 лет более чем в два раза выросло количество обслуживаемых нами сетей: с 40 тысяч до более 100 тысяч условных единиц (у. е). Транзит электроэнергии за 15 лет увеличился с 2,1 до 3,3 миллиарда киловатт-часов в год. В 2018 году объем реализации инвестиционной программы составил 3,1 миллиарда рублей, что является максимальным значением за всю историю деятельности ЛОЭСК. Одним из важных событий для нашей компании стал пуск подстанции "Криогаз" 110/10 киловольт в городе Высоцке летом 2018 года. Это современная цифровая подстанция, не требующая постоянного присутствия обслуживающего персонала. ЛОЭСК построила эту подстанцию для электроснабжения нового завода "Криогаз" по переработке сжиженного природного газа, но кроме него ее мощностей хватит и для жителей Высоцка.

В 2018 году заявителям выдано 5124 акта об осуществлении технологического присоединения на мощность 204,54 мегаватт, с общей стоимостью оказанных услуг более 3,2 миллиарда рублей. То есть ЛОЭСК подключила к электроснабжению более пяти тысяч потребителей - это и частные дома, и многоквартирные высотки, и крупные предприятия, и школы, и детские сады. Летом 2018 года выросло количество сотрудников компании, в основном за счет персонала на местах, который необходим для грамотного обслуживания современных сетей. Компания сама обучает своих работников. Так, в прошлом году у нас открылись Школа мастеров и Школа начальников районов электрических сетей (РЭС), успешно функционирует Центр развития профессиональных компетенций.

- Много ли средств приходится вкладывать в ремонт уже имеющихся сетей?

- Сумма средств, вкладываемых в ремонт электросетевого оборудования ЛОЭСК, из года в год постоянно растет. В 2017 году затраты на выполнение ремонтной программы составили 221 миллион рублей, в 2018 году - 237, в этом году планируемый объем затрат - более 243 миллионов. Нам есть чем гордиться: в 2018 году ЛОЭСК провела капитальный ремонт на подстанции 110/10 киловольт N 517 в Шлиссельбурге, трансформаторы которой были введены в эксплуатацию в 1981 году и требовали замены. В прошлом же году был проведен капитальный ремонт двух трансформаторных подстанций 35/10 киловольт "Лада" и "Приморская" в Выборгском районе, на которых масляные выключатели были заменены на более современные, долговечные и удобные в эксплуатации вакуумные.

В 2019 году аналогичные работы были завершены на ПС 35/6 киловольт "Дружная Горка" в Гатчинском районе Ленобласти. На подстанции 110/10 киловольт "Слобода" был проведен полный комплекс высоковольтных испытаний.

- Как влияет планомерный ремонт на количество аварий на электросетях?

- Мы ведем ежегодную статистику, поэтому видим, что кривая на графике аварийных отключений с каждым годом снижается, улучшаются показатели надежности. Иногда погода преподносит неприятные сюрпризы, как, например, январский ураган, который обесточил сотни поселков и городов на территории Ленинградской области. Но сети ЛОЭСК в большинстве своем выстояли, в том числе и благодаря тому, что воздушные линии электропередачи в основном переведены на СИП (самонесущий изолированный провод), которому не так страшны ветровые нагрузки и налипание снега.

- Как происходит в компании цифровизация сетей? Какие другие новые технологии задействуете в работе?

- Все новые блочные подстанции 10/04 киловольт в ЛОЭСК оборудованы самым современным силовым высоковольтным оборудованием и новыми цифровыми защитами, телемеханикой и новейшими приборами учета. Благодаря применению современного оборудования, проведенным реконструкциям, техническому усовершенствованию направления "диспетчеризация электрических сетей" ЛОЭСК удалось сократить время перерывов в энергоснабжении потребителей, а также снизить количество аварийных отключений.