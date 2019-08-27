Нехватка медицинских кадров остается одной из главных проблем здравоохранения в регионах Северо-Запада. Как показала практика, чтобы привлечь врачей в небольшие города и поселки, мало одних "подъемных". Нередко, приехав в "отдаленку" и получив обещанные властями деньги, врачи не задерживаются там и через некоторое время уезжают, поскольку их не устраивает уровень социального обеспечения. Об этом говорят промежуточные итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение" на Северо-Западе.

Наиболее ярким примером может служить ситуация в Псковской области. Некоторые медицинские учреждения в этом регионе имеют многолетнюю кредиторскую задолженность. Пытаясь выяснить, куда деваются деньги, региональные власти установили, что огромные суммы уходят из бюджета здравоохранения региона в Санкт-Петербург, который находится всего в 294 километрах от Пскова. Врачи из псковской "отдаленки" перебираются в Петербург, а за ними тянутся и пациенты.

- Такая близость привела к тому, что более 35 тысяч граждан, прописанных в Псковской области, на самом деле живут и работают в Санкт-Петербурге и там же получают медицинскую помощь, - сообщил Денис Сачков, зампредседателя комитета здравоохранения Псковской области. - Это означает, что больницы и поликлиники Санкт-Петербурга получают оплату за эту помощь из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. За 2018 год оплата составила в общей сложности полмиллиарда рублей.

Чтобы вернуть в регион эти деньги, нужно сделать так, чтобы лечиться у себя дома жителям было удобнее и выгоднее. В свою очередь, для этого нужно не просто решить проблему нехватки медиков, а создать как можно больше рабочих мест и вернуть жителей Псковской области из Петербурга в свой регион.

Нехватка медицинских кадров - проблема не только для России, но и других стран, которые считают благополучными

Но возврат врачей и их пациентов в родные пенаты - дело очень долгое, а лечить остающихся в регионе больных нужно уже сейчас. В этой ситуации региональным властям приходится изобретать нетривиальные способы. Например, в Вологодской области департамент здравоохранения с 2003 года организует в выходные дни в разных муниципалитетах "городки здоровья". По словам начальника департамента Сергея Бутакова, это обычные палаточные городки, где работают команды медиков. Все желающие могут прийти туда, чтобы проконсультироваться по самым разным вопросам. Ежегодно "городки здоровья" посещают более 3,5 тысячи человек. А в Мурманской области весной и осенью действует "поезд здоровья", в состав которого входят передвижной фельдшерско-акушерский пункт, мобильный медицинский и рентгенодиагностический комплекс. Этот "поезд" действует с 2014 года и ежегодно объезжает десятки отдаленных сел и поселков Заполярья. Повсеместно организуются межмуниципальные медицинские центры взамен закрываемых районных больниц.

Некоторые эксперты считают эти варианты неплохим выходом из положения, который можно использовать и на постоянной основе.

- Не нужно строить в каждом райцентре больницу, потому что врачи будут сидеть там без дела, теряя квалификацию и придумывая показания для плановой госпитализации пациентов, которая зачастую совершенно не нужна, - заявил Сергей Сайганов, ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. - Достаточно создавать межрайонные центры, где будут хорошие стационары и отделения скорой медицинской помощи с санавиацией для экстренных случаев. А в небольших населенных пунктах достаточно фельдшера и мобильного телемедицинского пункта. И это можно делать прямо сейчас. Возможности телемедицины используются очень мало, хотя за рубежом это проверенный способ - телемедицину давно и с успехом используют Канада, Норвегия, страны Прибалтики. Для обширных территорий с низкой плотностью населения это очень актуально.

С ним не согласился министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. По его мнению, сеть медицинских учреждений должна расширяться, а не сокращаться. И межрайонные центры, и фельдшеры с телемедицинскими пунктами - это компенсаторные меры, к которым приходится прибегать в условиях дефицита врачей. Все сошлись во мнении, что единого рецепта для решения кадровой проблемы в здравоохранении нет и вопрос социальной инфраструктуры особенно важен.

- Молодые врачи не хотят ехать работать туда, где нет нормальных магазинов, кинотеатров и другой инфраструктуры, - подчеркнул Александр Кравченко. - Этот вопрос мало обсуждается, поэтому кадровые программы в регионах порой даже слишком многообразны. И еще один момент: сегодня наблюдается не только дефицит, но и дисбаланс кадров. Выпускники медицинских институтов хотят работать врачами, но далеко не всегда теми, которые нужны системе здравоохранения.

Справедливости ради стоит отметить: нехватка медицинских кадров - проблема не только России, но и других стран, которые принято считать благополучными во всех отношениях. Не только в России, но и в других странах врачи тянутся из периферийных областей в большие города. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, не хватает врачей в Финляндии и Швеции. Например, многие шведы-медики стремятся переехать в Норвегию, где платят больше. Из Прибалтики врачи едут работать в Германию и Польшу. А в Ленобласти работает немало медиков, переехавших из Таджикистана и Узбекистана. Но это не отменяет необходимости создавать рабочие места и социальную инфраструктуру в "отдаленке". Иным путем невозможно поднять экономику регионов и решить проблемы здравоохранения.