Правительство Республики Коми не оставляет планов по достройке аэропорта Соколовка, сооружение которого началось еще во времена СССР. Территорию действующего аэродромного комплекса в Сыктывкаре, скорее всего, передадут под застройку. Идея не нова - сразу в нескольких регионах СЗФО территории бывших аэропортов девелоперы хотят превратить в жилые кварталы. Однако эксперты предупреждают: землю в черте города, задействованную в инфраструктурных проектах, нельзя передавать инвесторам бездумно.

Пионером идеи застройки бывшей летной инфраструктуры стал, разумеется, Санкт-Петербург. Город федерального значения жестко фиксируется в границах отдельного субъекта Федерации, свободной земли практически не имеется, даже с учетом реновации промышленных кварталов. Поэтому к территории аэропорта Ржевка в поселке Ковалево Всеволожского района застройщики начали присматриваться еще в середине 2000-х годов. Строительство нового микрорайона-"миллионника" (один миллион квадратных метров жилья) на площади в 175 га планировалось на период 2016-2024 годов, но к настоящему моменту работы на стройплощадке еще не начались. Однако уже понятно, что аэропортом Ржевке больше никогда не быть. Несмотря на то что власти Ленинградской области периодически говорят о том, что региону нужен собственный пассажирский аэропорт. Так, в конце 2018 года обсуждались планы передачи в ведение региона от Минобороны военного аэродрома Сиверский.

Строительство нового аэропорта для столицы Коми Сыктывкара было начато в середине 1980-х годов и заглохло по неизвестной причине. Одни говорят об ошибках в проектировании, которые поставили под угрозу безопасность взлетно-посадочной полосы, другие винят кризис 1990-х годов. Между тем к этому времени в Соколовке не только построили аэродромный комплекс, но даже начали отделывать кафелем внутренние помещения аэровокзала и монтировать сантехнику. К настоящему времени все, разумеется, пришло в негодность. Но власти Коми настроены более чем оптимистично - стоимость завершения работ они оценили в восемь миллиардов рублей.

- В этом проекте есть как государственная, так и коммерческая составляющие, - отметил глава республики Сергей Гапликов. - До определенного момента, пока проект не пройдет все необходимые согласования, не получит подтверждения приоритетности и не будет включен в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года", мы широко говорить о его реализации не хотим. Но точно могу сказать, что работа сегодня активно ведется. Все необходимые исследования, которые требовались, по аэропорту Соколовка проведены. Также мы сформировали пакет документов для дополнительного исследования Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и Минтрансом России.

Территории аэропортов - это едва ли не единственный земельный ресурс местных властей, ведь земля предприятий - давно уже частная

Предполагается, что место действующего аэропорта Сыктывкара после этого тоже займут жилые кварталы. В республиканской администрации отмечают, что расположение действующего аэропорта в черте города "накладывает существенные ограничения на потенциал развития в соответствии с потребностями роста пассажиропотока".

- По предварительным расчетам, реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток аэропорта в 2025 году до 951 тысячи человек (по итогам 2018 года - 560 тысяч), а в 2035 году - превысить показатель в 1,5 миллиона пассажиров, - отмечают власти региона.

Проекты реновации территорий бывших аэропортов есть во многих регионах РФ - например, в Ростове-на-Дону. Там проект тоже буксует: слишком велика территория под застройку, потребуется слишком много бюджетных средств на строительство необходимой социальной и транспортной инфраструктур. В Саратове полеты из аэропорта Центральный прекратились буквально на днях - 20 августа, будущее территории - коммерческая и жилая застройка. Бывшая взлетно-посадочная полоса превратится в бульвар и станет рекреационной зоной.

Но эксперты предостерегают: сейчас территории аэропортов - это едва ли не единственный земельный ресурс местных властей, ведь земля предприятий - давно уже частная. Распорядиться им необходимо с умом.

Прямая речь

Денис Казберов, руководитель проектов компании "Мегалит - Охта Групп":

- В развитии городов должен быть баланс - без достаточной социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры жилые кварталы рискуют превратиться в гетто. Однако каждый случай индивидуален - необходимо смотреть планы развития городов и конкретные проекты, чтобы понять, улучшат или ухудшат они среду.

Петербург - крупный город, в котором действует всего один аэропорт. Сейчас идет речь о том, чтобы построить новую воздушную гавань в поселке Сиверском Гатчинского района Ленобласти. Предполагается, что этот аэропорт будет принимать грузовые самолеты и частную авиацию, а в перспективе и лоукостеры. При этом на территории бывшего аэропорта местных воздушных линий Ржевка,

закрытого в начале 2000-х, в следующем году начнется строительство крупного жилого квартала, рассчитанного более чем на 33 000 жителей. При возведении такого масштабного проекта важно учитывать все аспекты, в том числе транспортную доступность. Чтобы улучшить ее, планируется реализовать проект частного трамвая до Всеволожска.

Цифра

175 гектаров будет застроено жильем на территории бывшего аэропорта Ржевка