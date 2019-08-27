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27.08.2019 13:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На лечение ребенка из Заполярья пожертвовали 15 миллионов рублей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Неизвестный благотворитель пожертвовал 15 миллионов рублей на лечение 5-летнего мальчика из города Североморска-3 Мурманской области. Об этом "РГ" сообщила Елена, его мама.

В октябре 2018 года у ребенка была выявлена нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии. Мальчик получил все возможное на данный момент лечение в России, но по-прежнему оставался в высокой группе риска. Помогать ему в дальнейшем были готовы только медики в Германии, где была возможность пройти курс иммуно терапии, чтобы снизить вероятность возвращения болезни. На его лечение в одной из немецких клиник требовалось 270 тысяч евро, или 20,44 миллионов рублей, не считая средств на проживание за рубежом.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Был объявлен сбор средств на спасение мальчика, но своими силами удалось собрать лишь 4 миллиона рублей. Учителя в школах Североморского района и нескольких школ в Мурманске даже отказались от букетов на 1 сентября и попросили родителей пожертвовать эти средства на лечение ребенка. А затем произошло чудо: в конце августа на банковскую карту кто-то перевел более 15,5 миллионов рублей - ровно ту сумму, которой недоставало для лечения мальчика за границей, сообщила его мама Елена. Сейчас семья ждет вызов из клиники.

- Мы бы очень хотели поблагодарить этого прекрасного человека, но мы не знаем ни его имени, ни фамилии, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена. - Все-таки в России много хороших людей.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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