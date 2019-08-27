На лечение ребенка из Заполярья пожертвовали 15 миллионов рублей

Неизвестный благотворитель пожертвовал 15 миллионов рублей на лечение 5-летнего мальчика из города Североморска-3 Мурманской области. Об этом "РГ" сообщила Елена, его мама.

В октябре 2018 года у ребенка была выявлена нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии. Мальчик получил все возможное на данный момент лечение в России, но по-прежнему оставался в высокой группе риска. Помогать ему в дальнейшем были готовы только медики в Германии, где была возможность пройти курс иммуно терапии, чтобы снизить вероятность возвращения болезни. На его лечение в одной из немецких клиник требовалось 270 тысяч евро, или 20,44 миллионов рублей, не считая средств на проживание за рубежом.

Был объявлен сбор средств на спасение мальчика, но своими силами удалось собрать лишь 4 миллиона рублей. Учителя в школах Североморского района и нескольких школ в Мурманске даже отказались от букетов на 1 сентября и попросили родителей пожертвовать эти средства на лечение ребенка. А затем произошло чудо: в конце августа на банковскую карту кто-то перевел более 15,5 миллионов рублей - ровно ту сумму, которой недоставало для лечения мальчика за границей, сообщила его мама Елена. Сейчас семья ждет вызов из клиники.

- Мы бы очень хотели поблагодарить этого прекрасного человека, но мы не знаем ни его имени, ни фамилии, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена. - Все-таки в России много хороших людей.