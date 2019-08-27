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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рога на экспорт

Глубокая переработка продукции стала главной перспективой для современного оленеводства
Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 189(7947)
Оленеводство - основа всего агропрома в Ненецком автономном округе - столкнулось с проблемой, которая мешает отрасли развиваться: пастбища, занимающие две трети территории региона, загружены на 95 процентов. По данным геоботанических обследований, на них могут кормиться до 190 тысяч оленей, а поголовье уже достигло 180 тысяч. В итоге отрасль словно уперлась в потолок и не может расти дальше только за счет увеличения стада.
Главная задача оленевода - пригнать животных в пункт приема. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Главная задача оленевода - пригнать животных в пункт приема. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Главная задача оленевода - пригнать животных в пункт приема. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По мнению специалистов, в этих условиях у ненецкого оленеводства остается один путь - глубокая переработка и расширение рынка сбыта вторичной продукции. С потребительской точки зрения северные олени считаются универсальными животными. У них можно использовать практически все: мясо, шкуры, окостеневшие и растущие рога (панты), молоко, кровь, внутренние органы и даже эндокринно-ферментное сырье, которое пользуется спросом в медицине многих стран.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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Но на практике в ход идут только оленина и некоторые субпродукты. Причем из 1200 тонн мяса, которое в НАО производят за год, до 80 процентов направляется на единственное в округе перерабатывающее предприятие. Лишь малая часть оленины вывозится за пределы региона.

Как сообщили в администрации НАО, ежегодно в ходе убойной кампании остаются невостребованными 20-25 тысяч оленьих шкур. А они могли бы принести тундровикам дополнительный доход. Причем это экспортный товар, одно из хозяйств уже несколько лет продает шкуры в Финляндию. Но транспортные расходы и таможенные пошлины делают такую торговлю не особо выгодной.

В самом Ненецком округе этот побочный продукт оленеводства используют мало - на покрытие чумов, пошив одежды и изготовление сувениров. Попытки найти покупателей среди российских кожевенных предприятий не увенчались успехом: оленьи шкуры сложно обрабатывать, к тому же зачастую они подпорчены подкожным оводом. Ситуацию усугубляют проблемы с логистикой: вывозить любую продукцию из НАО на "большую землю" весьма затратно. Даже утилизация шкур путем сжигания обходится недешево, поэтому зачастую оленеводы их попросту выбрасывают.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Развитию отрасли может помочь снижение таможенных пошлин, считают в округе.

- Рассмотрение вопроса о минимизации ставки таможенной пошлины повысит заинтересованность оленеводческих хозяйств в экспорте мокросольных шкур, - полагает исполняющий обязанности начальника управления АПК, торговли и продовольствия администрации НАО Николай Хохлов. - Хозяйствам, которые уже наработали практику экспортирования своей продукции, это создаст условия для увеличения объемов. Они могли бы перерабатывать шкуры других (небольших) хозяйств, которым экономически нецелесоообразно самим заниматься экспортом.

Перспективным вариантом может стать строительство в НАО предприятия по переработке биологических отходов оленеводства. Среди прочего оно стало бы производить кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Кстати, уже сейчас в округ за сырьем наведываются производители кормов для животных из разных уголков страны.

Фото: ТАСС
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Однако глубокая переработка продукции требует серьезных инвестиций и современных технологий.

- К примеру, кровь северных оленей - это высококачественный питательный продукт, из которого можно получать ценные лекарственные препараты. Но для ее заготовки необходимы оборудование и специалисты, которых в округе нет. Московская фирма закупает эту продукцию в одном из наших хозяйств, причем ее сотрудники сами приезжают за ней со своими инструментами и материалами, - поясняет ведущий консультант сектора развития АПК Юрий Булыгин.

При этом простейшую переработку - например, консервирование оленины - можно наладить даже на уровне убойных пунктов, которые имеются практически в каждом крупном хозяйстве. И оленеводам помогают развивать это направление: в 2018 году три хозяйства получили из окружного бюджета субсидию на строительство и модернизацию убойных пунк-тов в размере 24,8 миллиона рублей. В этом году из бюджетов всех уровней на господдержку оленеводства будет направлено 255 миллионов рублей.

Но самим хозяйствам - особенно небольшим - зачастую все же сложно заниматься переработкой. Убойная кампания, которая начинается в октябре-ноябре, отнимает практически все ресурсы.

- Главная задача оленевода - собрать животных, пригнать в пункт приема и сдать живым весом. В идеале это должно быть централизованное место, где уже займутся дальнейшей переработкой, - рассуждает Юрий Булыгин.

Сейчас в регионе разрабатывается инвестиционный проект, который предполагает строительство цеха по переработке не только мяса, но и вторичной продукции оленеводства. Предполагается, что это облегчит жизнь тундровикам и повысит экономическую отдачу отрасли.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
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