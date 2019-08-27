Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А представили на МАКС-2019

На Международном авиакосмическом салоне в подмосковном городе Жуковском представили российский топливозаправщик Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, построенный в постсоветский период.

"РГ" уже сообщала о том, что Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрирует на МАКС-2019 новый самолет. Это его первый публичный показ.

Сделали самолет в Ульяновске, На летно-испытательную станцию с завода "Авиастар-СП" топливозаправщик Ил-78М-90А передали 9 ноября 2017 года. 25 января 2018 года воздушный танкер совершил первый полет. За штурвалом был шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Куимов.

На самолете стоят четыре двигателя нового поколения. Они соответствуют нормам по уровню шума, а также по эмиссии вредных веществ в атмосферу. Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее количество топлива для заправки самолетов, чем его предшественники.

Как отмечают военные эксперты, потребность Минобороны РФ в топливозаправщиках составляет не менее 20 машин.