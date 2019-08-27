Петербуржцам расскажут о бюджете города

В Петербурге начал работать сервис "Открытый бюджет". Онлайн-ресурс расскажет жителям о том, на что тратятся средства городской казны и каковы источники пополнения бюджета.

Как сообщает правительство Санкт-Петербурга, ресурс создан по поручению врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, который поручил сделать бюджет города более понятным и прозрачным.

Благодаря сервису "Открытый бюджет" горожане смогут узнать о том, как власти выполняют взятые на себя обязательства, в каких направлениях будут развиваться районы Петербурга.

Уже сейчас на портале представлены данные о расходовании бюджетных средств на социальные программы, содержание города и государственных учреждений, а также на расходы развития. В частности, на сайте доступна информация, сколько школ и других социальных объектов будет построено до конца года, какой объем средств выделен на закупку льготных лекарств.