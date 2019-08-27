Повлияет ли новый национальный стандарт на качество детской одежды

В России разрабатывают предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Его, согласно планам федерального Минпромторга, утвердят уже в следующем году. Если апробация пройдет успешно, ПНСТ из экспериментального документа превратится в постоянный, то есть в ГОСТ. При этом регулярные проверки школьной формы показывают: риск купить ребенку вредную вещь сейчас весьма велик. Проблема актуальна для всех субъектов РФ, в том числе регионов Северо-Запада. Повлияет ли новый стандарт на качество одежды, какие нюансы необходимо учесть, чтобы реформа пошла на пользу добросовестным производителям, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Пиджак с подвохом

В рамках недавнего исследования Роскачество изучило пиджаки для школьников начальных классов 28 торговых марок. Подкладочная ткань у 11 образцов не соответствовала нормам воздухопроницаемости и гигроскопичности (способности материала поглощать и отдавать влагу). Школьники в такой одежде быстро утомляются, потеют, у них повышается температура.

По сравнению с прошлым и позапрошлым годами ситуация улучшилась. В 2018-м специалисты исследовали школьные брюки (требованиям безопасности не отвечали 60 процентов изделий), в 2017-м - сарафаны (44 процента опасных товаров). Однако и в 2019-м небезопасными для детей оказались 39 процентов пиджаков.

- Свойства ткани пропускать воздух зависят от ее структуры: чем она плотнее, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка, - поясняет президент - председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды "Союзформа" Александра Алдушина. - Что касается гигроскопичности, то данный показатель зависит исключительно от сырьевого состава тканей. В решении проблемы значительную роль может сыграть разработка единого стандарта, который урегулирует применение тканей с разуплотненной структурой, а также с содержанием синтетики не более 55 процентов для пошива школьной формы. Кроме того, подкладка должна быть или вискозной, или с содержанием вискозы не менее 50 процентов.

Швею не пустили за парту

Многие фабрики, выпускающие школьную форму, и сейчас работают по ГОСТам - "Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента", "Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента" и так далее. Но родителей, которые покупают в сетевых или интернет-магазинах самые дешевые изделия, вряд ли интересует, соответствует ли продукция нацстандартам. Поэтому производители качественной одежды сомневаются, что их недобросовестные конкуренты будут соблюдать новый национальный стандарт на школьную форму. Ведь и ПНСТ, и даже ГОСТ - добровольные для исполнения документы.

- Мы, конечно, пройдем сертификацию, подтвердим, что работаем в соответствии с новым ГОСТом, - отмечает Анатолий Симанов, директор сосновоборской трикотажной фабрики. - Но что дальше? Мы все равно не сможем напрямую сотрудничать со школами, выбор останется за родителями и родительскими комитетами. И нам так же сложно будет конкурировать с компаниями, которые на бумаге, по ОКВЭДу, являются производителями одежды. Но на деле у них в чулане стоит одна швейная машина, а школьная форма импортируется - и не всегда с соблюдением необходимых процедур и уплатой пошлин.

Дело в том, что школы не имеют юридического права размещать заказы на пошив одежды и расплачиваться с производителями. Встречаться с родителями и детьми на территории образовательных учреждений фабрики тоже не могут - правоохранители могут усмотреть здесь признаки нарушения антикоррупционного и антимонопольного законодательств.

- Было бы хорошо, если бы власти регионов посетили все предприятия, которые занимаются производством школьной формы внутри субъектов и не слишком далеко от их границ, отсеяли фиктивных производителей и составили реестры реальных производителей качественной продукции.

Пусть соблюдение нового ГОСТа на школьную форму, когда он появится, станет одним из условий вхождения в этот реестр. И пусть школам разрешат заключать прямые договоры с добросовестными фабриками, которые выберут большинство родителей. У нас и сейчас по школьной форме идет ежегодный прирост на 15-20 процентов, в год мы производим порядка 30 тысяч элементов этой одежды. Однако прямое сотрудничество будет полезно всем участникам процесса, кроме поставщиков некачественных изделий, - продолжает Анатолий Симанов.

Слишком много цветов

Еще одна причина, по которой нацстандарту будет сложно повлиять на качество одежды, связана с качеством отечественных тканей. Сыктывкарская швейная фабрика, которая изготавливает порядка десяти тысяч единиц школьной формы в год, несколько лет подряд закупала белорусский текстиль. В прошлом году компания решила протестировать более дешевые ткани, производимые в Пермском крае.

- С качественными показателями - гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, скатываемостью - у этих отечественных тканей все в порядке, - рассказывает директор фабрики Наталья Холопова. - Однако они сильно мнутся, и потребители нам об этом сообщают. Выплываем только на качестве пошива. Если поставщик не решит проблему, возможно, придется вновь размещать заказы на текстиль за рубежом.

В 2016-2017 годах в нашей стране ввели субсидии для российских производителей камвольных и поливискозных тканей. В 2019-м на эти цели, согласно навигатору мер поддержки федерального Минпромторга, бюджет выделит полмиллиарда рублей. Субсидии можно потратить на пополнение оборотных средств, решение кадровых и операционных проблем, создание и модернизацию производств. И Анатолий Симанов, и Наталья Холопова уверены: именно модернизации следует уделять больше внимания, чтобы найти золотую середину между стоимостью и качеством отечественного текстиля.

Что касается подробностей будущего стандарта, в Минпромторге их пока не раскрывают. Но судя по имеющимся заявлениям, с фасоном он связан не будет. Хотя приведение к единому знаменателю внешнего вида формы, как отмечают представители фабрик, помогло бы им решить множество проблем. Формат крупного швейного производства не позволяет выпускать одежду только для одного класса или одной школы, закупать разные ткани в небольшом количестве.

- Мы ни в коем случае не говорим о возврате к безальтернативному дресс-коду, существовавшему в Советском Союзе. Но если на федеральном или региональном уровне утвердят несколько цветов, допустим три, которые школы выбирали бы в обязательном порядке, это существенно упростит работу. В таком виде стандартизацию мы можем только приветствовать. Пока же в одном Сыктывкаре существует четыре рекомендательных цвета. Кроме того, школы могут выбрать либо однотонные ткани, либо клетку. А ведь мы еще обшиваем другие города и поселки Коми, где тоже действуют свои правила, - подводит итог Наталья Холопова.