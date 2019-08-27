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27.08.2019 14:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русский музей сообщил о скором завершении реставрации "Святой Руси"

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Русского музея Фото: Пресс-служба Русского музея
Фото: Пресс-служба Русского музея

Специалисты службы реставрации музейных ценностей Русского музея завершают работу над полотном картины Михаила Нестерова "Святая Русь". Как сообщается на официальной странице музея в Facebook, возрожденная картина будет показана публике на выставке, которая откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца 17 октября.

Фото: предоставлено посольством Bталии
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Реставраторы приступили к работе в марте нынешнего года. Состояние "Святой Руси" было признано неудовлетворительным: художник в процессе создания полотна был вынужден неоднократно приостанавливать работу на длительный срок, высыхающие слои краски не связывались должным образом. С течением времени это привело к неизбежным расслоениям. Наблюдения показали, что консервативное "лечение" картине не поможет, необходима комплексная реставрация.

Как сообщили "РГ" в Службе реставрации музейных ценностей Русского музея, из-за больших размеров полотна (233 на 375 сантиметров) и невозможности накатать его на временный вал для транспортировки - это бы обусловило еще большее разрушение красочного слоя - "Святую Русь" решили реставрировать в одном из залов корпуса Бенуа, расположенном рядом с местом постоянной экспозиции картины. По сути, в этом зале была создана временная реставрационная мастерская.

Хронический процесс разрушения картины остановили ведущие художники-реставраторы Русского музея Марат Дашкин, Ольга Кленова и Наталия Романова. Они укрепили и отпрессовали грунт и красочные слои, удалили загрязнения, исказившие первоначальный колорит полотна. Утраты красочного слоя были заполнены реставрационным грунтом и тонированы. Для "Святой Руси" были изготовлены новый подрамник и кромки из льна. Специалистам удалось уложить приподнятые края изломов и кракелюра, а также остановить и стабилизировать хронический процесс расслоения красочных слоев картины. Таким образом обеспечена дальнейшая сохранность произведения.

Картина "Святая Русь" была представлена Нестеровым на петербургской выставке в 1907 году, художник создал ее в противовес революционным настроениям, охватившим тогдашнее российское общество. Полотно было приобретено для Музея Императорской Академии художеств, после революции картина находилась в постоянной экспозиции Русского музея. С конца двадцатых годов произведение по идеологическим мотивам находилось в фондах музея. Публика смогла вновь увидеть "Святую Русь" только в перестроечные годы.

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