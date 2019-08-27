Школьникам и студентам Петербурга помогут найти работу

Уже 1 сентября в городе на Неве начнет работу специальный ресурс - "Навигатор профессий". На нем будет размещена вся информация для школьников, студентов и их родителей о том, куда пойти учиться, какую профессию выбрать и где найти работу. Он этом сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Проект нацелен на воспитание у учащихся сознательного подхода к своему будущему. На базе навигатора они смогут вплотную познакомиться с теми или иными профессиями, попробовать себя в деле, пообщаться с состоятельными специалистами, а самое главное - узнать, сколько они будут зарабатывать.

- Петербургская промышленность требует вливания молодых кадров. И подготовка квалифицированных специалистов - важнейший вопрос для экономики города, - прокомментировал важность запуска нового ресурса временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на заседании Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга.

Чтобы решить эту задачу, образовательным учреждениям и предприятиям необходимо выстроить совместную работу по профессиональной ориентации молодежи, технологии обучения, освоения учебных программ и организации производственной практики.

- Город заинтересован в том, чтобы вкладывать средства налогоплательщиков в подготовку востребованных специалистов. Таких, которые бы не уезжали в поисках заработка в другие регионы, - нам они сами нужны. Поэтому 99 процентов наших ребят должны быть трудоустроены на высокооплачиваемые рабочие места. И у нас для этого есть все возможности, - сообщил Александр Беглов, добавив, что в этом заинтересованы и работодатели.

1 сентября в Городе на Неве начнет работу "Навигатор профессий"

Напомним, что в этом году набор в лицеи и техникумы города впервые проводился с учетом предложений предприятий - социальных партнеров образовательных учреждений.

- В общей сложности в учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году с 1 сентября будет открыто обучение по 201 специальности и профессии. Буквально три года назад это было 133 профессии, которым могли обучаться наши ребята, - сообщила Воробьева.

Чтобы подогреть интерес молодежи к техническим, а также высокотехнологичным специальностям, с 1 сентября начнет работу Инженерно-технологическая школа, в которой будут учиться около 700 учеников. В 2020 году в новом детском технопарке дети смогут посмотреть на передовые технологии в действии. Он будет создан на научной базе Президентского физико-математического лицея N 239. Кроме того, в городе создается кластер из пяти школ опережающего профессионального образования, который охватит около 130 тысяч учеников Петербурга.

Сегодня в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга действует 76 учреждений, относящихся к шести ведомствам. В ведении комитета по образованию находится 49 учреждений, которые в своем составе объединили по кластерному принципу 112 ранее действовавших колледжей. В 2019 году в профессиональных образовательных учреждениях приступят к освоению профессии и специальности более 17 тысяч человек. Напомним, что еще пять лет назад ситуация в этой сфере была совершенно другая. Всего за год (с 2014-го по 2015-й), согласно данным Петростата, численность работников в сфере начального профессионального образования сократилась более чем на 30 процентов.