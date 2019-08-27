Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота

Юные жители Норильска и Дудинки во вторник стали юнармейцами на борту большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Он возглавляет арктическую группировку Северного флота.

Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, после клятвы 68 школьников исполнили гимн Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Красные береты и значки им вручили вице-адмирал Олег Голубев, главы Таймыра и Дудинки.

А после торжественной части школьники побывали на боевом корабле с экскурсией.

Кстати, на Таймыре сейчас проходят мероприятия в честь 77-летия обороны Диксона от атаки германского крейсера "Адмирал Шеер". Произошло это в 1942 году. Экипажи кораблей и морские пехотинцы возложили венки к мемориалу воинам-таймырцам, дали троекратный залп из автоматов и прошли торжественным маршем. А на площади Дудинки для местных жителей выступил оркестр и ансамбль песни и пляски Северного флота.