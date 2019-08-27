Почти девять километров трассы М-8 "Москва - Архангельск" построено с нуля между региональной дорогой "Вологда - Норобово" и федеральной - А-114 "Вологда - Новая Ладога". Торжественный запуск нового участка в обход Вологды прошел на днях в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха, полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и, конечно, самих строителей. Новые инфраструктурные проекты - обход Вологды, а также новые мосты в Шексне и Череповце - позволят значительно сократить расстояние между ЦФО и СЗФО.

- За два года была построена магистраль, которая отвечает самым высоким стандартам. Этого события ждали как вологжане, так и те, кто ранее, пересекая город транзитом, был вынужден стоять в пробках на Окружном шоссе. Каждый день по нему проезжало до 15 тысяч автомобилей. Сегодня мы выводим транзитный транспорт за пределы города, разгружаем улицы и пешеходные переходы. Вместе с этим мы улучшаем экологию Вологды и, главное, качество жизни вологжан, - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Строительство недостающего звена - стратегически важного для области объекта - началось в 2017 году. На его реализацию из федерального бюджета было выделено 12 миллиардов рублей. По проекту четвертый пусковой комплекс - это почти 17 километров новой трассы, две развязки и два моста. Строительство было разделено на два этапа. Открытый участок дороги - это первая часть комплекса. Завершение второго, к 1 сентября 2020 года, позволит окончательно связать между собой южное и северное направления федеральной автодороги М-8 "Москва - Архангельск" и соединить ее с трассами А-114 и А-119. Параллельно продолжается реконструкция самого загруженного участка федеральной трассы А-114. Там расширят до четырех полос мост через Шексну, который называют "узким горлышком" трассы.

Дополнительно в рамках реконструкции к 1 ноября 2020 года рядом с мостом со стороны Вологды будут построены новая развязка и надземный переход, а подъезд с обеих сторон - общей протяженностью 2,6 километра - также расширят до четырех полос.

Четырехполосной в перспективе должна стать вся трасса между областной столицей и промышленным центром региона - Череповцом. Сегодня это самый загруженный в регионе 120-километровый участок федеральной дороги А-114 "Вологда - Новая Ладога", ежедневно по нему проезжает до 40 тысяч автомобилей.

В настоящее время до четырех полос движения расширен десятикилометровый участок трассы на выезде из Вологды (Вологда - Лесково) и восьмикилометровый участок на подъезде к Череповцу (череповецкая развязка - аэропорт Череповец).

На прошедшей в августе этого года встрече с губернатором Вологодской области президент РФ поддержал работы по дальнейшему поэтапному расширению трассы. Уже в ближайшие три года работы могут быть проведены на участке от Лескова до поворота на Стризнево и от Шексны до череповецкого аэропорта. Полностью реконструировать трассу планируется до 2028 года.

Кроме того, стартовал ключевой этап строительства еще одного крупного инфраструктурного проекта не только для Вологодчины, но и для сразу двух федеральных округов (ЦФО и СЗФО) - нового моста через реку Шексну в Череповце. Строители забили первую сваю в основание одной из пятнадцати опор будущего мостового сооружения.

Самый длинный мост в регионе (9,2 километра вместе с подходами) свяжет между собой Зашекснинский и Зареченский районы Череповца и выведет за пределы центральных улиц города транзитный транспорт, направляющийся из Санкт-Петербурга в сторону Рыбинска, Ярославля и Москвы.

Инициатор строительства глава региона Олег Кувшинников напомнил, что изначально мост планировали сдать в 2025 году. Однако по достигнутым ранее договоренностям между правительством области и подрядчиками в случае перераспределения средств "историческая стройка" будет завершена значительно раньше - уже 15 августа 2022 года. Стоимость проекта превышает 16,5 миллиарда рублей.

- В своем послании Федеральному Собранию в 2012 году президент РФ поставил задачу: создать единую транспортную систему страны. Сегодня мы убедились в том, что Вологодская область делает еще один уверенный шаг в этом направлении. Все реализуемые в регионе проекты будут способствовать развитию не только области, но и всего округа, а за счет высокого качества строительства и применения передовых технологий поездки между Центром и Северо-Западом страны станут еще быстрее, комфортнее и безопаснее, - отметил полпред Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Тем временем

В правительстве Вологодской области состоялось совещание под председательством министра транспорта РФ, на котором обсуждался вопрос реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, в его рамках в ближайшие пять лет будет отремонтировано 2,5 тысячи квадратных километров дорог (171 объект), что позволит привести в нормативное состояние не менее 40,6 процента дорог регионального или межмуниципального значения, в Вологде и Череповце - 85 процентов. Из них 58 дорог (больше 220 километров) будут отремонтированы уже в этом году.

- Сегодня Вологодская область в лидерах по реализации нацпроекта. Завершенные на сегодняшний день объекты не вызывают нареканий по качеству. Оставшиеся будут отремонтированы и реконструированы поэтапно к середине октября. В целом работу региональных властей и строителей оцениваю на твердую четверку с плюсом, - прокомментировал итоги визита в Вологодскую область Евгений Дитрих.