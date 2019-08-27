В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Как сообщает РИА Новости, новые территории были замечены на снимках, сделанных из космоса, еще в 2016 году. Этим летом участники экспедиции Северного флота на месте провели топографическую съемку и подробно описали острова. Все они расположены в районе ледника Вылки (Нансена) у острова Северный.

Ученые полагают, что прежде эти открытия были покрыты льдом, но в результате его таяния в Карском море появились новые участки суши. Площадь самого крупного из островов составляет более 54 тысяч квадратных метров, а самого миниатюрного - всего лишь 900 "квадратов".

По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, такие географические трансформации стали обычным явлением в высоких широтах. В результате климатических изменений на арктической карте не только появляются новые острова, но и исчезают давно известные.

С 2015 года гидрографы Северного флота обнаружили свыше 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.