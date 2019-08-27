В эксклаве заброшенные памятники будут изымать в досудебном порядке

В Калининградской области владельцы памятников, долгое время не исполняющие обязательства по сохранению объектов культурного наследия, могут добровольно передать их региону и избежать судебных издержек. В ближайшее время новый механизм протестируют на нескольких зданиях.

В Янтарном крае насчитывается более 1700 объектов культурного наследия. Из них несколько десятков являются проблемными. Собственники - предприниматели и физические лица - годами получают предписания и штрафы, но не делают ничего для обеспечения их сохранности.

Яркий пример - жилой дом начала XX века в центре Советска на улице Ломоносова. Сейчас пустые окна и почерневшие фасады пугают прохожих.

- Год за годом дом разрушается на глазах местных жителей и служит местом притяжения асоциальных личностей, - сообщил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. - После кражи дубовой резной двери мы обратились в МВД с просьбой возбудить уголовное дело в отношении собственника здания.Но нам было отказано.

Дом в Советске сменит частного собственника на государственного в числе первых. Служба также планирует изъять фахверковые склады в поселке Железнодорожном.

- В 2017 году владельцы были привлечены к административной ответственности, - продолжает Евгений Маслов. - Но ни наши предписания, ни штрафы не заставили пользователей выполнять свои обязанности по содержанию памятников. Хотя в свое время они обещали провести реставрацию складов.

Чтобы исправить ситуацию, регион решил договориться о возврате некоторых объектов в госсобственность без судебных разбирательств. Затем здания восстановят..