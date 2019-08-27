В Республике Коми не исключают возможности введения режима ЧС в сельском хозяйстве. Проблема в том, что некоторые индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные предприятия не могут сделать необходимый запас кормов для животных из-за неблагоприятных погодных условий. Есть опасение, что в отдельных хозяйствах придется пускать коров под нож.

По официальным данным министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, на начало августа в организациях заготовлена одна треть кормов от плана. Всего скошено 37,1 процента площади.

С началом лета заготовительная кампания шла даже с опережением графика. Но в последнее время льют постоянные дожди. Из-за низких среднесуточных температур, переувлажнения и уплотнения почвы рост многолетних трав замедлился. Тракторы не могут заехать на поля - земля рыхлая. К тому же трава, подбитая дождем, лежит. Техника не может ее захватить.

Руководитель предприятия "Нившера" в Корткеросском районе Татьяна Ларукова отмечает, что на одном поле траву уже скосили, на другом еще нет, потому что почва настолько сырая, что тракторы не могут приступить к работе. Кормов заготовили мало, сена сухого практически нет. По подсчетам, получится 12 кормовых единиц на одно животное. Значит, будет сыта только половина имеющихся коров.

Однако в том же Корткеросском районе далеко не у всех подобная ситуация. Например, соседнее хозяйство заготовило 17,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову, это уже почти 80 процентов от плана. По 19,2 центнера кормовых единиц на одну корову выходит в некоторых хозяйствах Сысольского района.

- В этом году была теплая весна, травы созрели и поэтому раньше срока вышли на заготовку кормов, - поясняет руководитель предприятия "Межадорское" Сысольского района Татьяна Костылева. - Но заготовили минимум кормовой базы.

Особенно тревожная ситуация в Усть-Куломском районе. Здесь паводок из-за проливных дождей размывал дороги и поля. Некоторые деревни вообще были отрезаны от "большой земли". Практически никто из фермеров не смог вовремя выйти в поля и скосить травы. Занялись подготовкой сенажа, корма упаковывают в пленку. Но, как считают индивидуальные предприниматели, этого будет недостаточно.

- Зима предстоит тяжелая, - уверена руководитель предприятия "Нившера" в Корткеросском районе Татьяна Ларукова. - Будем просить помощи у республики, чтобы хотя бы добавили денег на комбикорма. Или придется покупать грубые корма. Но тут тоже все непросто. Мы расположены далеко, значит, придется увеличивать транспортные расходы. Очень не хотелось бы пускать коров под нож.

Как заявляют чиновники, хозяйства, которые успели заготовить корма в полном объеме, смогут продавать их тем, у кого возникли проблемы. Специалисты советуют в нынешних сложных погодных условиях делать ставку на силос и сенаж. Это более удобный способ кормозаготовки: на него требуется меньше времени и он не так зависит от погоды. Сроки заготовки сокращаются в несколько раз, снижаются биохимические и механические потери, растения не пересушиваются, а вялятся естественным образом. В корме сохраняются полезные питательные вещества, энергетическая и протеиновая насыщенность. Однако нельзя отдать предпочтение только одному виду кормов. Сенаж является эффективной кормовой базой для крупного рогатого скота, но в рационе молодняка обязательно должно быть сено.

- Если мы сегодня не поможем сельскому хозяйству, то к весне можем прийти к плачевному результату. Если сегодня не потратим деньги, то весной можем потерять в два-три раза больше. Это будет падеж и забой скота, это будет падение надоев молока, - говорит директор Агропромышленного союза Коми, руководитель общественного совета при министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Николай Кабанов.

В минсельхозе Республики Коми считают, что дождливое лето обнажило давние проблемы. Это и неорганизованность, и недостаточное техническое оснащение, и невнимание к земле. Ее необходимо мелиорировать. Если этого не делать, то переувлажненные участки и не выдерживают. Кто провел мелиоративные работы, у тех и заготовка идет по плану. Чиновники уверены: если не вкладывать в землю деньги, то и результата ждать не приходится.

Заготовка кормов пока еще идет, но уже сейчас в Минсельхозе говорят о снижении показателей, это ожидаемый результат. А итог - штрафы от Министерства сельского хозяйства РФ за невыполнение планов по животноводству и растениеводству. Поэтому в регионе пытаются избежать больших финансовых потерь и уже сейчас начинают говорить о трудностях. Вполне ожидаемо, что на территории Республики Коми введут режим ЧС по всей отрасли. Необходимо это для того, чтобы получить финансовую помощь из федерального бюджета.

Как у соседей

В Ленинградской области продолжается заготовка кормов. Уже заготовлено 90 процентов сенажа, 80 процентов силоса, 89 процентов сена. Средняя урожайность зерновых, рапса и многолетних трав превысила показатели прошлого года.

Как отмечают эксперты, в регионе погодные условия в этом году оказались лучше, чем в 2018-м. В частности, на высокие объемы первого укоса положительно повлиял дождливый май.

Кроме того, сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства получают финансовую поддержку. С начала года им предоставили 3,3 миллиарда

рублей из областного и федерального бюджетов. Из этого объема 205 миллионов выделили на субсидирование приобретения техники. Хозяйства купили 102 новых трактора, семь кормоуборочных и четыре зерноуборочных комбайна.