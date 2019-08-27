Пункт назначения: В Ленобласти лесовоз столкнулся с грузовиком

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых в Приморском районе Ленинградской области столкнулись фура и лесовоз.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 49 километре автодороги "Молодежное-Черкасово".

35-летний лесовоза Skania при закруглении дороги не справился с управлением. Машина перевернулась. В это время в лесовоз влетела фура Volvo.

Из лесовоза посыпались бревна, несколько стволов задели кабину водителя. Также кабина лесовоза пострадала при столкновении с фурой. В итоге водителя Skania в тяжелом состоянии госпитализировали.