В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле

Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле. Один из них погиб.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 27 августа в 00.50 возле дома 4 на Заречной улице. Семнадцатилетний мотоциклист пытался проскочить нерегулируемый перекресток, не пропустив помеху справа, и в результате был сбит грузовиком Volvo.

Водитель мотоцикла госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажир - тоже семнадцати лет - погиб на месте.

В ГИБДД уточняют, что водительских прав юный мотоциклист не имел, а его транспортное средство не зарегистрировано.

В настоящее время ведется проверка, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.