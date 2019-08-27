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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".

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Сейчас пострадавшего пытаются достать из-под вагона, его состояние уточняется, сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

В ведомстве уточняют, что сейчас движение по красной ветке ограничено, поезда ходят от станции метро "Проспект Ветеранов" до "Академической". На участке от "Академической" до "Девяткино" движение закрыто.

Сама станция "Гражданский проспект" закрыта для входа и выхода пассажиров. Сейчас сюда прибыли медицинские бригады и аварийные службы петербургской подземки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург
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