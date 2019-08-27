Кизил, сельдерей и хрустящий салат - эти культуры, еще несколько лет назад экзотические в массовом производстве Крыма, сегодня входят в основную линейку продукции местных агропредприятий. Менять привычки и искать новые возможности на рынке сельхозтоваропроизводителей полуострова вынудили санкции.

Крупный совхоз в Симферопольском районе Крыма хорошо знают специалисты фармацевтической отрасли. До 2014 года предприятие занимало свою нишу, специализируясь исключительно на выращивании лекарственных трав. Шалфей, белладонна, алтей, мята перечная, иссоп, котовник лимонный, эхинацея - всего более 30 наименований трав обеспечивали сырьем фармацевтическую отрасль Украины и экспортировались в Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и другие страны. На 800 гектарах предприятие ежегодно производило тысячу тонн сухого листа, из которых около 70 процентов шло на европейский рынок. Покупателями были не только фармацевты, но и производители напитков, парфюмерные компании.

После введения санкций европейское направление экспорта для крымчан закрылось. Встал вопрос: как быть дальше?

Российский рынок лекарственных трав давно сложился, и новому крупному игроку найти на нем свободное местечко было сложно. Поэтому лекарственное производство крымчане сохранили, но не в таком масштабе, как раньше. Сегодня целебным травам в хозяйстве отведено около 100 гектаров. Остальные площади заняли овощами открытого грунта. Помимо традиционного "борщевого" набора здесь сделали ставку и на новые культуры, которые еще только завоевывают рынок.

- Заработать можно на продуктах, спрос на которые растет. В Англии 15 лет назад потреблялось 90 процентов капусты и 10 процентов салата. Сегодня соотношение изменилось на прямо противоположное, - говорит руководитель предприятия Сергей Крутько. - Культура, которая дает ежегодный прирост потребления 5 - 10 процентов, позволяет нам развиваться.

Четыре года назад в хозяйстве сделали ставку на кочанный салат сорта "айсберг", сельдерей и озимый крымский лук. Выращивать все эти культуры достаточно сложно и затратно. Озимый лук, например, высаживают в августе, а уборка урожая начинается спустя почти 10 месяцев в июне. Одно семечко сельдерея стоит два рубля. В январе семена на 45 дней сажают в теплицу, а затем еще четыре месяца рассада растет в открытом грунте. Параллельно работникам хозяйства пришлось учиться, ведь специалисты в лекарственных травах ничего не знали о выращивании овощей. Тем более таких экзотических для полуострова. Учиться производству новой для себя культуры крымчане ездили в Испанию и Израиль.

- Там уборка сельдерея идет комбайнами, каждый стоит 150 тысяч евро. Мы такие затраты не можем себе позволить, - говорит руководитель предприятия. - Наши умельцы посмотрели, как это работает у них, и собрали на базе имеющейся техники два комбайна стоимостью не более 5000 евро. Причем работают они не хуже импортных.

Решить проблему орошения позволила местная речка Булганак, водой из которой удается поливать около 300 гектаров. Три автомобильных ангара переделали в хранилище для готовой продукции емкостью 500 тонн. Затраты окупились, когда первый урожай сельдерея продавали с поля по 100 рублей за килограмм. Основными покупателями стали крупные распределительные центры Москвы. Сочный, мясистый крымский сельдерей, выращенный не на гидропонике, как импортный, а в открытом грунте, пользуется спросом в столице. Веганы и прочие ценители здорового образа жизни сходят с ума по таким продуктам. Сейчас эта культура занимает в хозяйстве около 15 гектаров. В этом году здесь планируют вырастить 300 тонн витаминных листьев и около 80 тонн уже отгрузили покупателям. Правда, на четвертый год овощеводы-новаторы почувствовали, что перепроизводство бывает и в этой отрасли.

- В этом году цена на сельдерей и хрустящий салат "айсберг" уже упала до 30 - 40 рублей, - говорит Сергей Крутько. - Поэтому надо проанализировать рынок перед следующим сезоном.

В сложной ситуации это хозяйство выручают долгосрочные инвестиции, сделанные много лет назад с прицелом на будущее. Сегодня в совхозе вырос и плодоносит самый большой в Европе сад культурного кизила. Сейчас здесь ежедневно собирают по тонне редкой ягоды. Как и овощи, большая часть кизила уйдет в Москву. На 15 гектарах растет восемь сортов, включая желтый. Растение уникально тем, что практически не болеет и не требует ухода, за исключением капельного орошения. А живут деревья до 400 лет. В условиях рыночной конкуренции и переменчивой конъюнктуры рынка крымчане обеспечили себе витаминный страховой полис.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- Каждый год республика наращивает производство овощей, и в этом году мы ожидаем урожай уже более 100 тысяч тонн. Сегодня собрано около 30 тысяч тонн овощей открытого грунта и более 10 тысяч тонн - закрытого. Сейчас в разгаре уборка летних овощей, которые практически не хранятся и сразу идут на прилавок. Конкуренция производителей на рынке достаточно жесткая, поэтому мы всегда приветствуем расширение ассортимента продукции.