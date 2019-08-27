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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черноморский флот высадит десант на участок крымского побережья

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Крыму подразделения морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота переброшены на полигон "Опук" для совместных масштабных учений. В них примут участие более 8000 военнослужащих, свыше 200 единиц боевой и спецтехники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов ЧФ. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе флота.

Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
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Бригады морской пехоты и береговой обороны отработают практические действий в составе межвидовой группировки войск. Перед ними поставлены задачи пресечь каналы доставки оружия и боеприпасов незаконным вооруженным формированиям, обнаружить и уничтожить скрытые базы и лагеря боевиков, а также ликвидировать диверсионные группы условного противника. На завершающем этапе учения морская пехота при поддержке артиллерии, корабельных сил, тактической и армейской авиации высадится на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля "Азов", десантных катеров и военно-транспортных вертолетов МИ-8.

- Учения Черноморского флота проходят по общему замыслу и в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа, - пояснили в пресс-службе ЧФ. - Учения проводятся в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки полуострова, а также Кубани, Ростовской и Волгоградской областях.

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