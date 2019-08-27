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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Баранина поедет в Тегеран

Из Калмыкии отгрузили первую партию халяльного мяса в Иран
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 189(7947)
Первые 12 тонн охлажденной баранины отправили на днях производители Калмыкии в Исламскую Республику Иран. По информации пресс-службы врио главы региона, в ближайшее время в эту страну экспортируют еще столько же. А в целом калмыцкие животноводы намерены отправить на Ближний Восток около 300 тонн баранины.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

О том, что экспорт животноводческой продукции может стать для республики перспективным направлением, говорят уже не первый год. Спрос на российскую баранину в ближневосточных государствах есть, нужно было лишь решить организационные вопросы. И вот первое калмыцкое предприятие, которое готово поставлять баранину, получило необходимые документы и заключило договоры с иранским компаниями.

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- Основная точка роста Калмыкии - это, безусловно, животноводство. Я считаю, что это наш самый важный потенциал и богатство, ведь республика занимает лидирующие позиции в производстве мясной продукции среди субъектов страны. До 2024 года мы планируем увеличить поставки сельхозпродукции до миллиона долларов, - прокомментировал врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Кстати, если баранину в таком объеме из региона экспортируют впервые, то вот продажей за рубеж и в другие российские регионы КРС и лошадей здесь занимаются уже давно. К примеру, в этом году из Калмыкии в Монголию продали 10 лошадей, а в Южную Осетию 31 корову. За 2014 - 2017 годы калмыцкие сельхозтоваропроизводители также отправляли КРС в Азербайджан, Грузию и Казахстан. Сейчас подписано протокольное намерение о поставке 900 голов КРС в Казахстан. В текущем году планируется отгрузить на экспорт 62 тонны мяса на 300 тысяч долларов.

А как у соседей

Также охлажденную баранину в Иран отправляют из Астраханской области. По информации регионального министерства международных и внешнеэкономических связей, на одном из предприятий Лиманского района в 2017 году отгрузили в Иран пять фур охлажденного мяса. По данным таможенной статистики, за ноябрь - декабрь 2017 года на Ближний Восток из Астрахани экспортировали около 48,5 тонны баранины, за январь - октябрь 2018-го в том же направлении отгружено 1700 тонн баранины.

Экономика ВЭД Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия
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