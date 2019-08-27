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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бремя рекордного урожая

Нынешний год может оказаться для сельхозпроизводителей юга одним из самых удачных за последние 20 лет. Смогут ли они на этом заработать?
Текст: Сергей Винник, Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 189(7947)
На прошлой неделе крупнейшие субъекты ЮФО отчитались об итогах уборки. В большинстве регионов рекордный валовой сбор и беспрецедентно высокое качество зерна, а закупочные цены, хотя и ниже прошлогодних, в целом устраивают селян. Неприятные сюрпризы может принести разве что мировой рынок, где начинается нешуточная борьба за доминирование. Чтобы сохранить прибыльность агробизнеса, местным аграриям пора задуматься о развитии на юге зерновой переработки.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

- В Ростовской области собрано 11,173 миллиона тонн ранних зерновых. Это лучший результат в России, и это на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Если бы не аномальная засуха этим летом, мы уверенно побили бы рекорд 2017 года, когда было собрано более 12 миллионов, - рассказал "РГ" первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Что очень важно, свыше 90 процентов собранной пшеницы относится к продовольственному классу. Не соответствующей ГОСТу пшеницы вообще нет. А значит, аграрии смогут получить хорошую цену за свой урожай.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В Краснодарском крае установили новый рекорд. Общий валовый сбор здесь 11,1 миллиона тонн, всего на 100 тысяч тонн меньше, чем на Дону. Средняя урожайность в регионе выросла до 61,3 центнера с гектара (это сопоставимо с многолетними результатами сельхозпредприятий Франции или Германии). А некоторые хозяйства получили еще более весомый результат, по 80 центнеров "на круг". Хотя еще несколько лет назад на Кубани и 50 центнеров с гектара считалось достижением.

Чиновники и эксперты отмечают, что урожайность растет во всех развитых странах, и в России тоже. Основная причина (помимо удачной погоды) - совершенствование технологий, использование более эффективной сельхозтехники, высаживание качественных элитных семян. На Кубани в этом году, например, практически вся площадь, отведенная под озимую пшеницу, была засеяна элитными семенами, выведенными в Национальном центре зерна. Сорта, приспособленные к местному климату, дают максимальную урожайность.

Ситуация с зерновыми в целом в России не такая радужная. Аномальная жара и засуха в одних регионах и непрекращающиеся ливни в других заставили аналитиков несколько раз снижать прогноз валового сбора зерна. Если в начале весны урожай оценивался примерно в 130 миллионов тонн (самые смелые эксперты не исключали новый рекорд), то сегодняшний консенсус-прогноз колеблется от 115 до 120 миллионов.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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- Мы еще в мае указывали, что сухая погода приведет к существенному снижению урожая, но никто не ожидал, что июнь окажется настолько сухим, - говорит глава аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов. - В некоторых регионах осадков не было на протяжении шести недель и даже больше. Наш нынешний прогноз - 116,8 миллиона тонн.

По словам Сизова, мировые цены на зерно сегодня ниже прошлогодних, примерно 194 доллара за тонну в причерноморских портах (в прошлом году на эту дату было около 200, что неудивительно: тогда уже было ясно, что в ЕС соберут урожай куда меньше обычного, а на рынке ходили слухи, что Россия может ввести запрет на экспорт зерна). Поэтому закупочные цены внутри страны пока приемлемы для сельхозпроизводителей. Но не для некоторых трейдеров. Многие из них заключили контракты еще несколько месяцев назад по невысокой цене, а теперь, чтобы выполнить свои обязательства перед зарубежными покупателями, вынуждены выкупать зерно у местных производителей по текущим ценам зачастую себе в убыток. Как говорит Сизов, конкуренция на мировом рынке пшеницы в этом сезоне высока, желающих продать свой урожай немало. По подсчетам "Совэкона", страны ЕС, Украина и Россия в новом сезоне произведут пшеницы на 19 миллионов тонн больше, чем годом раньше, а ведь они конкурируют на одних и тех же рынках.

Пару месяцев назад российские трейдеры проиграли крупный государственный тендер Египта. И сейчас, чтобы сохранить конкурентоспособность зерна, им необходимо снизить закупочные цены в России. Но как это сделать? Производители понимают, что рынок на их стороне, и пока не готовы активно продавать новый урожай.

Впрочем, эксперты рекомендуют производителям не впадать в эйфорию. По мере поступления зерна нового урожая цены на него на мировом рынке будут падать. Возможно, сейчас как раз самое время для активных продаж. Кроме того, хотя у нас критерием успешности считают валовый сбор зерна, в условиях рыночной экономики думать нужно, в первую очередь, о норме прибыли сельхозпредприятий.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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- В 2017 году американцы намеренно сократили производство и экспорт пшеницы, уступив пальму первенства на мировом рынке России. Ну и что? Зато они предсказали, что кукуруза будет более выгодной, посеяли более рентабельную культуру и хорошо на этом заработали. Нам нужно перенимать этот опыт и ориентироваться, в первую очередь, на доходность, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - В стратегии развития российского агропрома есть четкая задача диверсифицировать сельхозэкспорт. Продавать зерно за рубеж - это хорошо, но нужно стремиться продавать готовую продукцию или хотя бы зерновые полуфабрикаты: крахмал, различные присадки и аминокислоты из пшеницы, отруби, жмых и муку. Ведь это не только повышенная добавочная стоимость, которая остается в стране, но и дополнительные высокотехнологичные рабочие места в сельской местности, новые налоги в местном бюджете, здоровая диверсификация агропрома.

Глава Ассоциации фермеров Дона Владимир Бандурин отмечает, что в нынешнем сезоне очень сильно выросли затраты.

- Судите сами: на два процента вырос НДС, дорожают удобрения и пестициды, особенно импортные, семена, продолжается рост цен на аренду земли. Затраты растут стабильно каждый год. Поэтому, если мы не начнем активно развивать технологии и находить более рентабельные культуры, всегда будем обречены балансировать на грани самоокупаемости, - резюмирует эксперт.

А как у соседей

В Крыму уборочная кампания в этом году затянулась до начала августа, но урожай получился отменным. Аграрии намолотили миллион 694 тысячи тонн ранних зерновых. До рекорда валовый сбор недотянул (в 2017 году на полуострове собрали миллион 730 тысяч тонн), но почти вдвое превысил прошлогодний. В засушливом 2018 году собрали немногим более 900 тысяч тонн. Несмотря на очевидный риск, минувшей осенью в Крыму не только не стали сокращать площади озимых, но, наоборот, увеличили их на 18 тысяч гектаров. И не прогадали. Накопленных за зиму запасов влаги оказалось достаточно для успешной вегетации растений, а весенний температурный режим был благоприятным для будущего урожая. В общей сложности в этом сезоне зерновыми культурами в Крыму занято свыше 400 тысяч гектаров.

- Аграрии не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей Крыма в хлебе, гарантировав региону продовольственную безопасность, но и активно готовятся к экспорту зерна, - заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Средняя урожайность выше прошлогодней практически в два раза, 30 центнеров с гектара. Как и в прошлые годы, часть зерна продадут на Ближний Восток и в Северную Африку.

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