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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встречают по одежке

Кого на Дону штрафуют за несоблюдение дресс-кода
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 189(7947)
Девять процентов ростовских работников могут получить денежный штраф за несоблюдение рабочего дресс-кода. К такому выводу пришли сотрудники службы исследований компании HeadHunter, проведя опрос в нескольких российских регионах, в том числе в Ростовской области.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

По итогам опроса оказалось, что восемь процентов работодателей в регионе выдают своим сотрудникам форменную одежду. 14 процентов опрошенных заявили, что в их компании строгий дресс-код - деловой костюм, еще 37 процентов сказали, что жестких требований к одежде нет, но шорты и короткие юбки не приветствуются. И только 12 процентов опрошенных сообщили, что у них на работе нет вообще никакого дресс-кода.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Вполне естественно, что среди тех, кому положен дресс-код, преимущественно рабочий персонал (47 процентов): сотрудники магазинов, автомоек, транспортных компаний. А?вот работникам искусства и массмедиа, напротив, можно ходить на работу в чем угодно.

По информации аналитиков, пять процентов респондентов заявили, что за несоблюдение правил им могут сделать официальный выговор, еще девять сообщили, что их накажут штрафом с вычетом из зарплаты.

Но все же в подавляющем большинстве случаев санкции не такие строгие: 60 процентов опрошенных рассказали, что все ограничивается устным замечанием.

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