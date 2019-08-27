На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Малышку транспортировали из дома в бессознательном состоянии с множественными ушибами туловища и конечностей. Она скончалась в карете скорой помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На противоправные действия мужчины указала мать погибшей. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики как неблагополучная не состояла.

Прокуратура региона организовала проверку причин гибели ребенка. Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по краю возбудил уголовное дело.