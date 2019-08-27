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27.08.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Малышку транспортировали из дома в бессознательном состоянии с множественными ушибами туловища и конечностей. Она скончалась в карете скорой помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка

На противоправные действия мужчины указала мать погибшей. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики как неблагополучная не состояла.

Прокуратура региона организовала проверку причин гибели ребенка. Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по краю возбудил уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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