Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире

Государственные испытания новой версии самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т2В будут завершены в середине 2020 года. Машина способна перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 тонн груза. Об этом стало известно на форуме МАКС-2019.

"Версия Ми-26Т2В была разработана под специфические требования Министерства обороны России и успешно прошла предварительные испытания. Рассчитываем, что в середине следующего года будут завершены и государственные совместные испытания", - сообщил журналу "Вертолеты России" заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной технике Владислав Савельев.

Отметим, что в отличие от предыдущей версии, Ми-26Т2В получил бортовой комплекс обороны "Витебск" для защиты от зенитных ракет. Машина имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26, "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными дисплеями, а также цифровой автопилот и навигационный комплекс с поддержкой NAVSTAR/ГЛОНАСС.

Благодаря этому экипаж вертолета уменьшился с пяти до трех человек, а летно-технические характеристики повысились.

Кстати

В Ростове-на-Дону началась разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В. Новая машина сможет летать при самых больших отрицательных температурах. Пилоты получат специальное оборудование для приготовления и нагрева пищи, а также обогреваемый туалет. Фюзеляж вертолета будет дополнительно утеплен, появятся системы обогрева основных агрегатов.