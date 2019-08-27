Новый российский сервис поиска жилья будет предлагать объекты в Крыму

В Крыму появится рабочая версия российского онлайн-сервиса бронирования жилья.

С 2014 года туристы, и российские, и тем более иностранные, потеряли возможность бронировать отели и частное жилье на полуострове через популярные зарубежные агрегаторы и платформы. Новый сервис станет альтернативой таким сервисам. Причем российский аналог обещают сделать удобнее и надежнее.

Сервис разрабатывают IT-специалисты Федеральной кадастровой палаты. По замыслу авторов, новая IT-платформа обеспечит прямую коммуникацию между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем, создаст возможность свободного выбора объектов.

Сервис будет работать в режиме одного окна. В частности, будет возможность выбрать или предложить объект для покупки или аренды на необходимое время - это может быть и краткосрочная, и долгосрочная аренда. Здесь же можно будет найти готовый конструктор договоров, а также рассчитать налоги.

В случае возникновения проблем с иностранными агрегаторами жилья придется постараться отстоять свои права. У них часто даже офисов в России нет

Потребность в таком масштабном отечественном решении назрела давно. У многих арендаторов неоднозначное отношение к мировым сервисам вроде Airbnb. Известны случаи, когда сервис мог снять деньги с карты квартиросъемщика, после того как хозяин квартиры выдвигал необоснованные жалобы, например за плохо постиранное жильцом постельное белье.

В случае с арендой частного жилья существующие иностранные сервисы не гарантируют того, что после заселения не обнаружатся проблемы. А к кому обращаться, если штаб-квартиры зарубежных сайтов находятся не в России? Судебные разбирательства в этом случае будут происходить под юрисдикцией той страны, где зарегистрирован такой ресурс. Еще одно неудобство применения зарубежных сервисов - они не принимают карты "Мир".

По словам Дмитрия Горина, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), остается открытым вопрос работы зарубежных агрегаторов в правовом поле, включая сохранение персональных данных, налогообложение, лицензирование в стране, где они представлены.

Новый же сервис позволит снимать жилье в Крыму с уверенностью, что проблем после въезда не возникнет, обещают разработчики. Благодаря синхронизации с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) появится возможность проверять данные об объектах.

Например, соответствие фактических характеристик жилья с теми, что заявлены в объявлении. А использование отечественных программных решений обеспечит информационную безопасность.

Причем не планируется монополизировать рынок - платформа подразумевает работу с уже существующими игроками, наиболее популярными сервисами по поиску недвижимости.

"В пилотном режиме мы протестируем работу сервиса в рамках одного региона, но, безусловно, платформа будет распространена на все субъекты страны. Она должна быть доступна каждому российскому гражданину. Это решение позволит выявить и "теневой" сектор, что даст приток налоговых поступлений", - заключили в Кадастровой палате. •