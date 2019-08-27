По данным Крымстата, в республике в первом полугодии ввели в эксплуатацию 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Это на 13,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Можно ли, исходя из этой статистики, говорить о снижении темпов строительства жилья на фоне растущего спроса, узнал корреспондент "РГ".

Как уточнили "РГ" в министерстве строительства и архитектуры Крыма, ввод многоквартирных домов за шесть месяцев текущего года составил 87,4 тысячи квадратных метров, что ниже уровня прошлого года на 65,6 процента, индивидуальных жилых домов - 94,7 тысячи квадратов. Это, напротив, на 52,4 процента выше уровня в аналогичный период прошлого года. Наиболее активно жилье возводится в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.

В минстрое предположили, что снижение показателей ввода многоквартирных домов обусловлено тем, что застройщики ждут, как повлияют на рынок недвижимости новые правила долевого строительства, которые вступили в силу с 1 июля 2019 года.

В это же время сами застройщики считают, что о серьезном снижении темпов строительства в Крыму на фоне изменения законодательства говорить преждевременно.

- Наша компания, в первую очередь, следит за темпом строительства и только потом за объемом ввода в эксплуатацию. Дело в том, что объем ввода напрямую зависит от темпов строительства и количества проектов в реализации, - пояснила руководитель отдела маркетинга строительной компании "Гринвуд Девелопмент"

При этом в компании не отрицают, что на финансирование проектов неизбежно повлияют изменения в законодательстве и переход на эскроу-счета. Но вот в какой степени, сказать сложно, ведь это новый опыт для отрасли.

В это же время некоторые эксперты не исключают, что в 2019 году из-за законодательных нововведений на рынке жилищного строительства Крыма все же может произойти спад.

- В последнее время в сфере строительства и проектирования происходят значительные изменения, которые могут существенно повлиять и на структуру строительного рынка, и на стоимость коммерческой и жилой недвижимости, - отмечает генеральный директор ООО "Проектный институт "Геоплан" Сергей Колосов.

И поясняет, в первую очередь, это, конечно, закон о долевом строительстве. Так как теперь для всех застройщиков действует обязательное банковское сопровождение сделок и банк имеет право отказать в проведении операции, связанной с нецелевым расходованием средств, компании оказались в более стесненных обстоятельствах.

- С одной стороны, с введением эскроу-счетов возможность злоупотребления или мошенничества практически полностью устранена. Банк перечисляет деньги застройщику только после завершения строительства и подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию. А с другой - это значит, что контроль над деятельностью застройщика передается банку, он может влиять на хозяйственно-финансовую деятельность застройщика, вплоть до изменения ее структуры. Например, компании может быть отказано в привлечении бригад электриков, сварщиков, грузчиков или перевозчиков, с которыми у застройщика уже сложились долгосрочные рабочие отношения, если банк расценит такое сотрудничество как нецелевое расходование средств или его по какой-либо причине не устроят субподрядчики, - говорит Сергей Колосов.

Помимо этого, эксперт прогнозирует сокращение количества застройщиков, поскольку требования, введенные новым законом, устранят с рынка не только недобросовестных застройщиков, но и некрупные компании.

Кстати

По данным статистики, 55 процентов крымчан, или 1,2 миллиона человек, живут в домах, построенных в 70-е годы, 45 процентов жилого фонда, или 16,2 миллиона квадратных метров, имеют возраст 50 лет и старше. Новые дома, построенные с 2000 годов, составляют лишь пять процентов жилого фонда. В республике самый высокий процент аварийного и ветхого жилья, около 15 процентов от общего жилого фонда. В других российских регионах этот показатель составляет от трех до 8 процентов. В целом же на одного жителя Крыма приходится 19 квадратных метров, в среднем в России - 23 квадрата.