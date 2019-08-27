Новости

Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию 15:12
Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей 15:10
Англоязычные регионы Камеруна оказались на грани гражданской войны 15:06
Генпрокуратура пообещала сотрудникам "Крестов" уголовное дело 15:03
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2 15:02
В Арктике открыли пять новых островов 15:01
В Сеть попали первые кадры трейлера и постер "Черной вдовы" 15:00
В Дагестане назвали возможную причину аварии с маршруткой 14:55
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины 14:53
Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров 14:50
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321 14:46
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первый звонок 14:45
Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов" 14:45
Джон Болтон прилетел в Киев 14:41
В Ингушетии при строительстве детской больницы украли 16,6 млн рублей 14:34
Русский музей сообщил о скором завершении реставрации "Святой Руси" 14:31
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией 14:27
В Петербурге спасли женщину, упавшую на пути в метро 14:22
Исламисты из Нижегородской области получили приговор 14:18
Депутаты Башкирии займутся вопросом соблюдения прав инвалидов с собаками 14:11
Макрон предрек конец западного доминирования в мире 14:07
Новый Land Rover Defender полностью рассекретили с российскими номерами 13:59
Сергея Ковалева не устраивает дата боя с Альваресом 13:56
Брянских коров переодели красноармейцами 13:54
Ученые выяснили, как оптимизм влияет на продолжительность жизни 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эскроу-счет гарантирует

Что происходит с рынком недвижимости в Крыму в связи с переходом на проектное финансирование
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 189(7947)
По данным Крымстата, в республике в первом полугодии ввели в эксплуатацию 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Это на 13,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Можно ли, исходя из этой статистики, говорить о снижении темпов строительства жилья на фоне растущего спроса, узнал корреспондент "РГ".
Фото: Анна Катаева Фото: Анна Катаева
Фото: Анна Катаева

Как уточнили "РГ" в министерстве строительства и архитектуры Крыма, ввод многоквартирных домов за шесть месяцев текущего года составил 87,4 тысячи квадратных метров, что ниже уровня прошлого года на 65,6 процента, индивидуальных жилых домов - 94,7 тысячи квадратов. Это, напротив, на 52,4 процента выше уровня в аналогичный период прошлого года. Наиболее активно жилье возводится в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.

Фото: iStock
Названы регионы с самым доступным жильем

В минстрое предположили, что снижение показателей ввода многоквартирных домов обусловлено тем, что застройщики ждут, как повлияют на рынок недвижимости новые правила долевого строительства, которые вступили в силу с 1 июля 2019 года.

В это же время сами застройщики считают, что о серьезном снижении темпов строительства в Крыму на фоне изменения законодательства говорить преждевременно.

- Наша компания, в первую очередь, следит за темпом строительства и только потом за объемом ввода в эксплуатацию. Дело в том, что объем ввода напрямую зависит от темпов строительства и количества проектов в реализации, - пояснила руководитель отдела маркетинга строительной компании "Гринвуд Девелопмент"

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как изменился рынок жилья в Крыму за пять лет

При этом в компании не отрицают, что на финансирование проектов неизбежно повлияют изменения в законодательстве и переход на эскроу-счета. Но вот в какой степени, сказать сложно, ведь это новый опыт для отрасли.

В это же время некоторые эксперты не исключают, что в 2019 году из-за законодательных нововведений на рынке жилищного строительства Крыма все же может произойти спад.

- В последнее время в сфере строительства и проектирования происходят значительные изменения, которые могут существенно повлиять и на структуру строительного рынка, и на стоимость коммерческой и жилой недвижимости, - отмечает генеральный директор ООО "Проектный институт "Геоплан"  Сергей Колосов.

И поясняет, в первую очередь, это, конечно, закон о долевом строительстве. Так как теперь для всех застройщиков действует обязательное банковское сопровождение сделок и банк имеет право отказать в проведении операции, связанной с нецелевым расходованием средств, компании оказались в более стесненных обстоятельствах.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Крыму обнародовали список проблемных жилых новостроек

- С одной стороны, с введением эскроу-счетов возможность злоупотребления или мошенничества практически полностью устранена. Банк перечисляет деньги застройщику только после завершения строительства и подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию. А с другой - это значит, что контроль над деятельностью застройщика передается банку, он может влиять на хозяйственно-финансовую деятельность застройщика, вплоть до изменения ее структуры. Например, компании может быть отказано в привлечении бригад электриков, сварщиков, грузчиков или перевозчиков, с которыми у застройщика уже сложились долгосрочные рабочие отношения, если банк расценит такое сотрудничество как нецелевое расходование средств или его по какой-либо причине не устроят субподрядчики, - говорит Сергей Колосов.

Помимо этого, эксперт прогнозирует сокращение количества застройщиков, поскольку требования, введенные новым законом, устранят с рынка не только недобросовестных застройщиков, но и некрупные компании.

Кстати

По данным статистики, 55 процентов крымчан, или 1,2 миллиона человек, живут в домах, построенных в 70-е годы, 45 процентов жилого фонда, или 16,2 миллиона квадратных метров, имеют возраст 50 лет и старше. Новые дома, построенные с 2000 годов, составляют лишь пять процентов жилого фонда. В республике самый высокий процент аварийного и ветхого жилья, около 15 процентов от общего жилого фонда. В других российских регионах этот показатель составляет от трех до 8 процентов. В целом же на одного жителя Крыма приходится 19 квадратных метров, в среднем в России - 23 квадрата.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины
34 миллиона россиян попали в "квалификационную яму"