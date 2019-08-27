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27.08.2019 23:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путина попросили поддержать подготовку кадров для промышленности

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к главе государства с просьбой поддержать создание центра по развитию промышленной компетенции, передает ТАСС. Обращение Бабушкина последовало после встречи с президентов в Казани, где он рассказал президенту о модернизации промышленности в регионе.

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"Дело не в технике, а в людях, которые должны этой техникой управлять, - сказал врио главы региона. - В этом смысле мы считаем, что для нас необходимо создание лабораторий по подготовке кадров по роботизированной сварке".

В области, по словам Бабушкина, уже работают центры опережающей подготовки и переподготовки.

"Для активного внедрения стандартов WorldSkills считаем целесообразным создание у нас центра по развитию промышленной компетенции, - рассказал он президенту. - У нас в принципе условия для этого все есть. Хотели бы вас очень попросить оказать нам поддержку по созданию такого центра".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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