Путина попросили поддержать подготовку кадров для промышленности

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к главе государства с просьбой поддержать создание центра по развитию промышленной компетенции, передает ТАСС. Обращение Бабушкина последовало после встречи с президентов в Казани, где он рассказал президенту о модернизации промышленности в регионе.

"Дело не в технике, а в людях, которые должны этой техникой управлять, - сказал врио главы региона. - В этом смысле мы считаем, что для нас необходимо создание лабораторий по подготовке кадров по роботизированной сварке".

В области, по словам Бабушкина, уже работают центры опережающей подготовки и переподготовки.

"Для активного внедрения стандартов WorldSkills считаем целесообразным создание у нас центра по развитию промышленной компетенции, - рассказал он президенту. - У нас в принципе условия для этого все есть. Хотели бы вас очень попросить оказать нам поддержку по созданию такого центра".