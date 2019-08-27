Ростовский НИИ помогает решать проблемы сельхозпроизводителей

Всероссийский НИИ экономики и нормативов федерального Ростовского аграрного научного центра представил в Госдуму РФ экспертный доклад об эффективности использования земельных ресурсов, который будет взят за основу при разработке законов в АПК.

Результаты исследований ростовских ученых не одно десятилетие помогали планировать и экономически моделировать советское, а потом и российское земледелие. Только за последние месяцы НИИ сделал доклады для Минсельхоза России и регионального министерства, а также комитета по аграрной политике Госдумы.

- Наши работы учитывают плюсы и риск введения того или иного нормативного акта. Ведь можно принять закон, и он даст, казалось бы, положительный эффект, но, если правильно не просчитать его правоприменение, в будущем это может обернуться большими проблемами, - объясняет директор института Александр Тарасов.

Одна из разработок позволит скорректировать стратегию развития молочного кластера на Дону. Собранная учеными информация и ее анализ помогут производителям при получении господдержки и внедрении новых технологий. Разработки рассчитаны не только на кластеры и крупные предприятия, они полезны даже небольшой ферме.

В институте создана компьютерная программа планирования работы растениеводческих хозяйств (скоро такую же разработают для животноводов). Фермеру нужно ввести в "формулу" данные своего хозяйства, и он узнает, к примеру, каким будет следующий урожай, сколько продукции сможет реализовать и по какой цене, сколько средств необходимо, чтобы достичь намеченного результата.

В институте проходят практику студенты Южного федерального университета.

Приложение - хорошее подспорье при составлении бизнес-плана для участия в проектах, претендующих на господдержку. Скоро оно появится на сайте института в свободном доступе. При его создании использовалась обширная база научного центра, который существует с 1929 года. В советское время его специалисты помогали становлению аграрного комплекса страны. Сейчас ученые решают новые задачи: как спланировать деятельность предприятия с учетом тенденций мировой экономики, чтобы отношения между российским и зарубежным партнером были взаимовыгодны. Также они сделали расчеты по Евразийскому экономическому союзу и определили, с какими странами у России будет взаимовыгодное сотрудничество. Опыт всероссийского НИИ для АПК страны бесценен.

- У нас много интересных наработок, которые мы могли бы предложить производителям. Увы, наши сотрудники скоро могут оказаться буквально без крыши над головой. Институт может потерять здание и, тем самым, прекратить свою деятельность. Хотя, кроме проведения изысканий, он является и плацдармом для прохождения научной практики студентов Южного федерального университета и других вузов, - сетует Тарасов.