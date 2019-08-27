Сильные дожди и засуха сказались на качестве пшеницы

Последние два месяца были не очень удачными для аграриев - аномальная жара и засуха в одних регионах и непрекращающиеся ливни в других заставили аналитиков несколько раз снижать прогноз валового сбора зерна.

Если в начале весны урожай оценивался примерно в 130 миллионов тонн (самые смелые не исключали новый рекорд), то сегодняшний консенсус-прогноз колеблется от 115 до 120 миллионов. Аналитическое агентство "Совэкон" в своем последнем прогнозе оценило перспективу в 116,8 миллиона. "Мы еще в мае указывали, что ожидаемая сухая погода приведет к существенному снижению урожая, но никто не ожидал, что июнь окажется настолько сухим, - говорит глава агентства Андрей Сизов. - В некоторых регионах осадков не было по шесть недель и даже больше. Хотя в целом по стране ситуация очень неоднородна".

ЕС, Украина и Россия в этом году произведут пшеницы на 19 миллионов тонн больше, чем в 2018-м

Из-за погодных условий снизилось количество зерна, но удалось повысить его качество. "Улучшилось оно по двум причинам: засуха помогла повысить процент продовольственной пшеницы. Объясню: при больших урожаях скапливается много влаги, а это губительно сказывается на продовольственном зерне. Чем меньше зерна, тем меньше скапливается влаги и, соответственно, больше качественного зерна", - поделился Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза.

Это подтверждают данные лабораторных испытаний проб зерна ФГБУ "Россельхозцентр": по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась доля пшеницы 3-го класса (на 17%), снизилась доля пшеницы 5-го класса (на 12%), полностью отсутствует неклассная пшеница.

Краснодарский край первым в России завершил уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур. "Собран урожай 11,1 миллиона тонн зерна, что больше, чем в 2018 году, на 696 тысяч тонн, - сообщили в Минсельхозе края. - В целом в этом году средняя урожайность пшеницы в половине муниципалитетов края превысила 65 центнера на гектар (ц/га), в шести районах - более 70 ц/га. Отдельные хозяйства, например в Новокубанском районе, получили и свыше 80 ц/га".

Этот рекорд - во многом заслуга совместной работы аграриев и ученых. Под урожай хозяйствами края были использованы оригинальные и элитные семена озимых культур. На Кубани 90% пшеницы нового урожая - продовольственная, преимущественного 3-го и 4-го классов. Фуражное зерно составляет всего 9% от всего урожая. Есть зерно и 2-го класса - около 21,7 тысячи тонн.

В Ростовской области собрали 11,173 миллиона тонн ранних зерновых. "Это на 8% больше нашего результата прошлого года. Причем если бы не аномальная атмосферная засуха этим летом, мы уверенно бы побили рекорд 2017 года, когда было собрано более 12 миллионов, - рассказал "РГ" первый замгубернатора области Виктор Гончаров. - Свыше 90% пшеницы относится к продовольственному классу. Не соответствующей ГОСТу пшеницы вообще не выявлено. А значит, аграрии смогут получить хорошую цену за свой урожай".

В Омской области, напротив, уборочная кампания только началась (убрано 5%зерновых). Земледельцы надеются, что погода не подведет, и им удастся собрать не менее трех миллионов тонн качественной пшеницы. Но прогнозы пока давать рано. Дело в том, что посевная в регионе проходила в аномальных условиях. В июне норма осадков была превышена в семь раз. В связи с переувлажнением почвы в пяти районах Омской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

А в 15 степных районах Алтайского края зафиксирована гибель урожая из-за засухи - большое количество солнца губительно сказалось на количестве зерна. По словам зампреда правительства Алтайского края Александра Лукьянова, некоторые хозяйства соберут не больше 3-4 центнеров с гектара.

В Саратовской области в отношении качества зерна сложилась также нестандартная ситуация. В регионе по озимым культурам получается очень пестрая картина: есть пшеница и 3-го, и 5-го класса, это зависит от применения агротехнологий и подборки сортов. "При соблюдении всех требований агротехники получить качественную озимую пшеницу 2-го и 3-го классов было реально, - поделился замглавы ФГБНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока Сергей Деревягин. - Высокое качество урожая получили те хозяйства, которые провели в ранневесенний период подкормку озимых культур и яровых хлебов азотными удобрениями".

По словам Андрея Сизова, мировые цены на зерно сегодня ниже прошлогодних. В конце августа 2018 года уже было ясно, что в ЕС соберут урожай куда меньше обычного, а на рынке ходили слухи, что Россия может ввести запрет на экспорт зерна. Сейчас закупочные цены на зерно внутри страны приемлемы для сельхозпроизводителей, но не для некоторых трейдеров. Многие из них заключили контракты еще несколько месяцев назад по невысоким ценам, а теперь, чтобы выполнить свои обязательства перед зарубежными покупателями, вынуждены выкупать это зерно у местных производителей зачастую даже себе в убыток. Конкуренция на мировом рынке пшеницы высока. По подсчетам "Совэкона", страны ЕС, Украина и Россия в новом сезоне произведут пшеницы на 19 миллионов тонн больше, чем годом ранее, а ведь они конкурируют во многом на одних и тех же рынках.