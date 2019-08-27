Туроператоры Китая отправятся в Крым на круизном лайнере

Туроператоры китайского города Чанту протестировали российский круизный лайнер "Князь Владимир" в рамках "открытого трапа" (аналог формата "открытых дверей"). Итогом знакомства стала договоренность осенью нынешнего года отправиться на судне в путешествие. Об этом рассказали в пресс-службе оператора круизного сообщения на Черном море.

Гости из Поднебесной осмотрели каюты и салоны судна, попробовали кухню, оценили интерьеры и сервисы. В итоге достигнута договоренность о том, что тестирование продолжится в октябре, когда представители туроператоров сами отправятся в круиз из Новороссийска в Севастополь с заходом в Ялту. Навигация-2019 первого российского круизного лайнера в этом году продлится до 19 октября. Всего в этом сезоне корабль совершит 23 рейса, а его пассажирами будут 9000 туристов.

Уже известно, что в будущем году сезон откроется 1 марта и продлится до конца октября. Для этого в межсезонье здесь собираются оборудовать системой подогрева два бассейна и доработать классность пассажирских кают. Сам маршрут удлинится до столицы Абхазии - порта Сухуми.

- В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов, - рассказал заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев. - Это нам даст возможность со следующего года уже примерно пять судозаходов осуществлять в сухумский порт.

Впрочем, протяженность маршрута будет зависеть от желания туристов. Если будет больше желающих посетить Сухуми на борту круизного лайнера, к их пожеланиям готовы прислушаться. Уже открыта продажа туров на будущий год.