Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки

На российско-абхазской границе таможенники оформляют до десяти тысяч транспортных средств в сутки. В прошлом году в среднем границу пересекали около семи тысяч машин. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

С начала курортного сезона границу пересекли около 885 тысяч транспортных средств и более 4,5 миллиона физических лиц в обоих направлениях. За аналогичный период прошлого года - 790 тысяч транспортных средств и примерно четыре миллиона физических лиц.

По данным таможенников, только с начала августа ненешнего года в обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли более 241 тысячи транспортных средств, в том числе около 11 тысяч экскурсионных автобусов и более 1,32 миллиона физических лиц. В сутки - это около 9,3 тысячи транспортных средств, в том числе 420 автобусов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 7,8 процента.

Для ускорения оформления пассажиров, прибывающих на экскурсионных автобусах, с прошлого года в пункте пропуска введена в эксплуатацию дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов, а также открылся пассажирский терминал, позволяющий ускорить прохождение туристами таможенного и пограничного контроля и сократить время оформления экскурсионных групп.