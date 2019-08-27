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Проект: В регионах

В Адыгее подвели предварительные итоги развития за первое полугодие

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Предварительные итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие были озвучены на заседании Кабинета министров Республики Адыгея. По поручению главы РА Мурата Кумпилова заседание провел премьер-министр Александр Наролин.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По информации министра экономического развития и торговли Анзаура Куанова, в Адыгее сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. Потребительская инфляция за полугодие составила 4,3 %, что соответствует среднероссийскому уровню. Уровень безработицы за отчетный период сократился с 8,8 % до 8,2 %. Отмечен рост на 3,5 % оборота розничной торговли. По прогнозам министерства, до конца года объем розничной торговли составит 101,9 млрд рублей.

Фото: Алексей Гусев
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За первое полугодие также отмечен рост объема выполненных работ в строительной сфере в 1,8 раза (выполнено работ на сумму 8,3 млрд рублей). Ввод жилья увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По договорам строительного подряда освоено 2,2 млрд рублей. Около 46 % из этой суммы приходится на строительство автомобильных дорог.

Отдельно было сказано об инвестициях в основной капитал. За отчетный период они составили 15,8 млрд рублей. Рост инвестиционной активности обеспечен за счет реализации крупного инвестпроекта создания ветропарка (АО "ВетроОГК"). Ветропарк мощностью 150 МВт, строящийся на границе Шовгеновского и Гиагинского районов, должен сократить энеродефицитность республики на 20 %. В связи с этим отмечено, что Адыгея смогла улучшить свои позиции в Национальном рейтинге, определяющем состояние инвестиционного климата, и занять по итогам 2018 года 26-е место.

В ходе доклада министр также остановился на вопросах выполнения регионом "майских указов" президента России. Ожидается, что достижение показателей указа будет способствовать обеспечению роста экономики республики на уровне 102,4 % при среднероссийском темпе - 101,3 %.

Премьер-министр РА отметил, что перед органами власти республики стоит задача максимально эффективно участвовать в федеральных госпрограммах. Эта работа находится на контроле главы Адыгеи, и от ее выполнения зависит дальнейшее развитие региона. Особо была отмечена необходимость повышения эффективности промышленного сектора, обеспечения роста заработной платы, сокращения безработицы и улучшения инвестиционного климата.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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