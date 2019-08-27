В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя

В Алуште сотрудники УФСБ и МВД по Республике Крым накрыли подпольный цех, в котором разливалась контрафактная алкогольная продукция. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе силовой структуры.

В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта изъято 2,9 тонны спирта и готовых к продаже напитков. Этиловый спирт, а также готовые водка и коньяк хранились в пятилитровых бутылях. Другая часть напитков выпускалась с этикетками известных российских брендов алкогольной продукции, но без акцизных марок.

Также изъяты тара, оборудование и ингредиенты для производства алкоголя.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.