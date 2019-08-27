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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым

В Алуште сотрудники УФСБ и МВД по Республике Крым накрыли подпольный цех, в котором разливалась контрафактная алкогольная продукция. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе силовой структуры.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта изъято 2,9 тонны спирта и готовых к продаже напитков. Этиловый спирт, а также готовые водка и коньяк хранились в пятилитровых бутылях. Другая часть напитков выпускалась с этикетками известных российских брендов алкогольной продукции, но без акцизных марок.

Также изъяты тара, оборудование и ингредиенты для производства алкоголя.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Госрегулирование оборота алкоголя
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