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27.08.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники Следственного отдела по городу Анапе СКР по Кубани возбудили уголовное дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции города-курорта. Как говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, правоохранители подозреваются "в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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Сообщается, что ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от города) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, "полицейские, за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

Эта девушка приехал из другого города на тренировки в расположенном недалеко крупнейшем в стране спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах региона, до завершения расследования этого громкого дела по решению руководства кубанской полиции начальник отдела МВД России по городу Анапе отстранен от работы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей
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