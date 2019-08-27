В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу

Сотрудники Следственного отдела по городу Анапе СКР по Кубани возбудили уголовное дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции города-курорта. Как говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, правоохранители подозреваются "в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Сообщается, что ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от города) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, "полицейские, за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

Эта девушка приехал из другого города на тренировки в расположенном недалеко крупнейшем в стране спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах региона, до завершения расследования этого громкого дела по решению руководства кубанской полиции начальник отдела МВД России по городу Анапе отстранен от работы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.