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27.08.2019 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе уволили полицейских, принуждавших к сексу юную спортсменку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Анапе уволили со службы в МВД двух сотрудников патрульно-постовой службы, которых подозревают в принуждении к сексу 17-летней волейболистки, приехавшей в город-курорт на чемпионат России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"Начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю немедленно назначено проведение служебной проверки, а также принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД,  говорится в сообщении ведомства. - В отношении их -непосредственных руководителей - решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе".

Девушка, пострадавшая от действий полицейских, оказалась волейболисткой из Московской области. Она приехала в Анапу для участия в чемпионате России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на учебно-оздоровительный центр "Волейград".

Как ранее уже писала "РГ", следственным отделом по городу Анапе СКР Краснодарского края возбуждено уголовное дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции города-курорта. Как говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, правоохранители подозреваются "в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Сообщается, что ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от города) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, "полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

В соответствии с инкриминируемой экс-полицейским статьей, если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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