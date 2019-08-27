В республике перенесли срок ввода в эксплуатацию первых индустриальных парков - "Феодосия" и "Бахчисарай" с 2019 на 2022 год. При этом спрос на готовые площадки с коммуникациями в регионе очень высок: уже заключено 11 меморандумов о размещении предприятий на территории парков на общую сумму 9,065 миллиарда рублей.

Подготовительные строительные работы на территории будущего индустриального парка "Феодосия" уже начались. И причина переноса сроков здесь чисто техническая: поменялся государственный и технический заказчик, в связи с чем пришлось заново проводить конкурс на строительные работы.

Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт стоимостью 1,176 миллиарда рублей с компанией, которая будет строить парк: она проведет инженерные коммуникации, проложит линии связи и дороги, построит насосную и очистную станции. Специализацией новой площадки станет развитие пищевой перерабатывающей промышленности. В парке планируется создать оптово-розничный и логистический комплексы, а также комплекс по переработке и хранению фруктов. На это выделено 122 гектара.

Реализация второго объекта, индустриального парка "Бахчисарай", идет не так гладко. Здесь получено отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, под сомнение поставлена достоверность определения сметы строительства.

Сейчас функции госзаказчика переданы ГКУ "Инвестиционно-строительное управление РК".

- В начале 2020 года мы планируем завершить корректировку проектно-сметной документации, а заключение на строительно-монтажные работы получим в третьем квартале, - сообщил директор дирекции по строительству транспортной инфраструктуры ГКУ Максим Тарасов.

Парк займет 97,25 гектара, его отраслевой специализацией станет производство строительных материалов на местном сырье. Уже заключено шесть меморандумов с потенциальными резидентами индустриальных парков с заявленной суммой инвестиций 6,695 миллиарда рублей и созданием 950 рабочих мест.

Одна из компаний планирует построить завод по производству строительных металлоконструкций с заявленным объемом инвестиций 500 миллионов рублей.

- У нас в Сибири есть завод, хотим поставить такой же в Бахчисарайском индустриальном парке. Мы могли бы обеспечить металлоконструкциями Крым и близлежащие регионы, - рассказал генеральный директор предприятия Олег Конюков.

Другой инвестор намерен создать в "Бахчисарае" логистический комплекс, вложив в него 800 миллионов рублей.

- Индустриальный парк - это прорывной проект для экономики Бахчисарайского района. Благодаря удачному географическому расположению парк будет заполнен на 100 процентов, - считает заместитель председателя комитета Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова.

Разделяет эту точку зрения и генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Крым" Наиль Габбасов, который отмечает, что несмотря на санкции, интерес к Крыму у инвесторов огромный.