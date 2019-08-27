В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение двух миллиардов рублей

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, которые похитили из двух банков свыше двух миллиардов рублей. Владельцы и топ-менеджеры финансовых учреждений, всего шесть человек, получили от 6 до 9 лет колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, преступная деятельность фактического собственника двух банков началась в декабре 2013 года. Деньги выводились под видом кредитования необеспеченных клиентов. Всего за четыре месяца на счета подконтрольных банкиру фирм-заемщиков, которые не могли или не собирались возвращать кредиты, из столичного банка было перечислено более 1,4 миллиарда рублей.

В мае 2014 года теперь уже донским банком шести организациям, оформленным на подставных лиц, были выданы заведомо невозвратные кредиты на 770 миллионов рублей. Кроме того, были заключены фиктивные сделки по продаже недвижимости на 150 миллионов рублей.

Деятельность "черных банкиров" была пресечена в октябре 2015 года. В их квартирах и офисах полиция провела более 30 обысков. Изъяты электронные носители, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, а также свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях и осуждены. В зависимости от степени вины им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет, а также штрафы от 200 тысяч до миллиона рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Чтобы возместить причиненный вред, наложен арест на имущество стоимостью более 2,52 миллиарда рублей.